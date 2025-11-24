Обмін полоненими між Україною та Росією 1 жовтня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський

У мирному плані від США може з’явитися пункт про обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”, а також повернення на підконтрольну територію України всіх незаконно викрадених дітей. Над відповідними змінами до документа вже працюють українська та американська сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників четвертого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

“У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі “всі на всіх” і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією”, — зазначив президент.

Раніше Офіс президента опублікував спільну заяву української та американської сторін після першого дня обговорення американської мирної пропозиції. За результатами перемовин рамковий документ вдалося доопрацювати, йдеться у заяві. Обидві сторони підтвердили, що перемовини були “конструктивними, зосередженими та “сповненими взаємної поваги”.

Однак зміст доопрацювань поки залишається невідомим.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містить 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

Нагадаємо, на тлі поновлення мирних перемовин російські загарбники продовжують наступ у Донецькій області. Зокрема на Краматорському напрямку триває так званий “повзучий наступ”. Малі піхотні групи армії країни-агресорки просуваються вперед під покровом туманів, аби непомітно підійти до українських позицій. У ЗСУ підтверджують, виявити замаскованого штурмовика — це справжній виклик.