Україна відреагувала на “семінар” із прапорами “ДНР” та “ЛНР”, який провели у парламенті Японії

Проросійський захід у парламенті Японії.

Посольство України в Японії прокоментувало “семінар” за участю Росії та японського проросійського діяча Такеюкі Танаки. Під час заходу організатори вивісили прапори незаконних “ДНР” та “ЛНР”, а також триколор країни-агресорки. Дипломати висловили сподівання на “належну політико-правову оцінку таких дій”.

Про це йдеться у заяві посольства в соціальній мережі X.

Там визнали, що в будівлі японського парламенту справді відбулася “спроба поширення дезінформації та маніпулятивних наративів щодо України” під виглядом “експертного” заходу. Водночас там додали, що розуміють: такі ініціативи “мають приватний характер” і не відображають офіційної позиції уряду Японії.

Попри це, дипломатичне відомство висловили занепокоєння щодо використання символіки псевдореспублік як елемента російської пропаганди. Там сподіваються на “належну політико-правову оцінку таких дій”.

“Правда і міжнародне право мають залишатися основою публічних дискусій, особливо коли йдеться про війну, розв’язану Росією проти України”, — йдеться в заяві посольства.

Що передувало

У японському парламенті 27 березня відбувся семінар за участю посольства Росії та японського проросійського діяча Такеюкі Танаки. Це голова так званої “Спільноти російсько-японських добросусідських відносин” та автор книги “Алея ангелів” (назва меморіального комплексу в Донецьку, присвяченого загиблим внаслідок війни українським дітям, — ред.).

Перед учасниками семінару чоловік демонстрував фото та відео зі своїх поїздок на підконтрольні Росії частини Донеччини та Луганщини. Окрім цього, він закликав японський уряд переглянути відносини з Україною та Росією.

Перед слухачами також виступив посланець посольства Росії Кузнєцов, який виклав російську версію причин “конфлікту в Україні”і та коментував ситуацію на фронті.