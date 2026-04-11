Для жителів тимчасово окупованих територій є три способи вступу на магістратуру. Два з них загальні й підходять не всім. Але є третій, який дозволяє зберегти бюджетне місце. Утім, він має свої обмеження. Зокрема, вимагає від вступників мати цьогорічний диплом бакалавра. Визнати результати окупаційного наразі не можна.

Про особливості вступу на магістратуру для людей із ТОТ Вільному Радіо розповіла юристка-аналітикиня ГО “Донбас SOS” Тайя Аврам.

Якими загальними правилами вступу на магістратуру можуть скористатися студенти з ТОТ

Якщо у бакалаврів із тимчасової окупації є можливість виїхати на підконтрольну територію, вони можуть вступити на магістратуру за загальним правилом. Для цього їм потрібно скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ) і одне з тестувань: Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), фаховий (університетський) іспит або фаховий залік. Однак в окремих випадках замість ЄВІ можна пройти співбесіду у виші.

“Це для тих, кого визнали постраждалими учасниками Революції Гідності, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, учасників бойових дій і тих, кому не змогли організувати тестування через те, що їм потрібні спеціальні умови. Наприклад, людина користується кріслом колісним, і їй не вийшло організувати умови, аби вона потрапила на місце тестування”, — пояснює юристка-аналітикиня ГО “Донбас SOS” Тайя Аврам.

Водночас, якщо у вступників із ТОТ уже є магістерський рівень (рік випуску не має значення), але вони хочуть здобути ще один диплом магістра, для них доступний інший варіант — вступні іспити у виші. Утім, так можна вступати лише на відмінну спеціальність (але можливості вступити на право та міжнародне право не буде) і тільки для навчання за контрактом.

Щоб зробити це у 2026 році, випускникам треба:

із 1 липня до 17 серпня (18:00) — зареєструватися на іспити;

із 28 липня по 20 серпня — скласти їх;

із 7 серпня по 22 серпня (18:00) — подати заяви на участь у конкурсному відборі.

“Ще може бути додатковий набір за рішенням університету. Тому залишаємося на звʼязку з університетом та стежимо за вебсайтом”, — радить експертка.

Які існують особливості вступу до магістратури з ТОТ

Якщо студенти з ТОТ продовжують перебувати там або ж залишили тимчасову окупацію після 1 жовтня 2025 року і не встигають якісно підготуватися до іспитів, вони можуть скористатися особливими умовами вступу. Для цього їм не треба складати ЄВІ чи інші іспити або навіть проходити співбесіду — вони одразу отримують рекомендацію на зарахування. Цьогоріч таке право мають і вступники з територій активних бойових дій.

Водночас цей варіант має певні обмеження. Таким способом можна вступати тільки на спеціальності, яким надається особлива підтримка (знайти повний перелік таких можна в додатку 9 порядку вступу) і тільки до того ж вишу, де вступник закінчив бакалаврат обовʼязково 2026 року. Якщо ж там не готують магістрів за такими спеціальностями, подати документи можна до будь-якого релокованого ЗВО або вишів Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

“Це називається рекомендацією на зарахування з тим самим джерелом фінансування. Якщо людина навчалася на бакалавра на бюджеті і хоче йти цим шляхом, вона має бути зарахована на бюджет. Якщо в університеті не вистачає бюджетного місця, він має право його дозамовити. Стежити за датами [подання документів] варто на вебсайтах університетів. Але в такому разі ми все одно рекомендуємо вступникам повідомляти університет якомога раніше, що вони хочуть, планують і будуть далі з ним залишатися”, — зауважує Тайя Аврам.

Чи можуть люди з ТОТ вступити на магістратуру, якщо не завершували український бакалаврат

І загальні, й особливі умови вступу для людей із ТОТ працюють лише в тому разі, якщо ці студенти вже здобули українську або іноземну вищу освіту (за винятком російської та білоруської). Якщо ж вони мають за плечима лише окупаційні бакалаврат чи магістратуру, продовжити навчання не вдасться.

Ще 2023 року в Україні ухвалили закон, який вносив зміни до інших законів щодо визнання результатів навчання жителів тимчасової окупації. У липні 2025 року також розробили порядок такого визнання для професійної, фахової передвищої і вищої освіти. Для перших двох рівнів це б дало змогу випускникам одразу отримати українські дипломи. Для вищої освіти — визнати 75% освітньої програми, аби треба було довчитися лише рік. Утім, станом на квітень 2026 року порядок не працює.

“Із січня ми отримуємо дуже багато звернень, але процедура не діє. Скільки ми працюємо, люди хочуть підтвердити свої результати навчання, щоб легально працювати й годувати сімʼю на підконтрольній території. Із цікавих випадків був хлопець-медик, який виїхав ще до затвердження процедури і вступив на перший курс університету Богомольця, але ж не всі мають можливість перенавчатися. Ще була дівчина, яка хотіла вступити на магістратуру, але не змогла підтвердити диплом бакалавра. Їй довелося йти «в тінь»”, — розповідає експертка.

Нині громадські організації стежать за зрушеннями в роботі процедури. Зокрема, в “Донбас SOS” писали листа до Міністерства освіти і науки України з проханням надати розʼяснення закладам, які уповноважені визнавати результати здобутої освіти на ТОТ. Переліки таких на 2026 рік для різних рівнів освіти з порядку вже розмістили на сайті міністерства.

Поки процедура не запрацювала, експерти радять абітурієнтам із ТОТ заздалегідь готувати документи для вступу. Щоб визнати результати навчання, їм буде потрібне українське або закордонне (крім російського й білоруського) шкільне свідоцтво. Отримати його можна, лише закінчивши екстернат, але для цього треба скласти понад 20 іспитів.

“Це демотивує людей. Закон від 2023 року закріплює право визнавати результати навчання не лише на рівні коледжів чи університетів, а й шкіл. Але, якщо в перших двох випадках хоча б ухвалили порядок, то для шкіл його немає досі. Має бути окрема спрощена процедура, аби люди не складали 20 іспитів, а могли скласти коротший перелік, оперативно отримати свідоцтво й стати на облік у Державній службі зайнятості, почати працювати або ж вчитися далі”, — підсумовує Тайя Аврам.

