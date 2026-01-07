Ентузіасти відтворили драмтеатр та стінопис "Мілана" з Маріуполя у Minecraft

Відтворений драматичний театр в Маріуполі в грі Minecraft. Фото: Маріупольська міськрада

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Команда українських гравців відтворила деякі будівлі тимчасово окупованого Маріуполя у грі Minecraft. Серед “збудованих” споруд є копії стінопису “Мілана” та драматичного театру.

Про це розповіли у Маріупольській міськраді.

Там кажуть, що Маріуполь відтворює команда українських ентузіастів на сервері, який у 2020 році запустив американський блогер PippenFTS. Там користувачі будують копії й інших різних міст планети.

“Використовуючи супутникові знімки, карти та панорами, учасники переносили реальні координати до гри, максимально точно відтворюючи рельєф, транспортні розв’язки, трамвайні колії, фасади будинків та навіть вивіски”, — зазначили у міськраді.

Так, гравці вже встигли відтворити драматичний театр, на який росіяни скинули авіабомбу в березні 2022 року, а в грудні цьогоріч на площі біля нього окупанти встановили “новорічну ялинку”. Серед інших споруд — стінопис “Мілана”, присвячений дівчинці, яка вижила від російського обстрілу у 2015 році.

“Віртуальний Маріуполь відкритий для всіх користувачів із ліцензійною версією гри. Тут можна пройтися знайомими маршрутами, побачити знайомі вулиці та відчути ритм міста, який існував до повномасштабного вторгнення”, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, у березні 2024-го благодійники відтворили копальні Соледара у грі Minecraft.