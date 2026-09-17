ЗСУ атакували інфраструктуру для дронів поблизу Донецька, а також низку інших цілей

Дрон-камікадзе Hornet, травень 2026. Фото: Kammen Taylor

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16 вересня та у ніч на 17 вересня українські військові уразили об’єкти російської армії, які працювали на тимчасово непідконтрольній частині країни, а також у Росії. Під вогнем опинилися цілі на Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, у районі міста Донецьк вдалося уразити місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зазначимо, днем раніше Генштаб ЗСУ заявляв про ураження цілі з аналогічним описом, яке відбулося у ніч на 16 вересня.

Також на Донеччині українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів, це сталося у Курахівці та Новій Мар’ївці. Аналогічний об’єкт був під вогнем у Луганську.

У Районі Виговичів у Брянській області Росії українські військові уразили дві пускові установки ЗРК С-400. У Стрілковому на Херсонщині та Дружному на Луганщині також били по зосередженню живої сили російського угруповання.

Нагадаємо, російське угруповання, яке планувало охопити з півночі “міста-фортеці” Донеччини через Святогірськ і Барвінкове, розгромлене та знищене, стверджує командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Ця заява пролунала через два дні після офіційного підтвердження наступу українських сил на Лиманській ділянці фронту, який отримав назву “Вівальді”.