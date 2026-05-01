Влучання по будівлі, де, попередньо, були "псковські десантники". Скриншот із відео, опублікованого 7 корпусом ДШВ ЗСУ

Сили оборони України завдали авіаудару по скупченню російських військ у селі Гришиному, що на північ від Покровська. За попередніми даними, внаслідок влучання загинули щонайменше 15 бійців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Цей підрозділ брав участь у боях на Донеччині від 2014 року та брав участь в окупації Бучі на Київщині.

Про удар по позиціях російських військових повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

“Днями Сили оборони завдали точного авіаудару по скупченню живої сили противника у центральній частині Гришиного. За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії рф, так званих “псковських десантників”, — повідомили 7 корпусі ДШВ ЗСУ.

Там зазначили, що будівля, по якій завдали удару, розташована у центральній частині Гришиного. Росіяни продовжують тиск на населений пункт, намагаючись прорвати оборону ЗСУ там та закріпитися. Як укриття загарбники використовують житлові та громадські будівлі, уточнили українські військові.

Зазначимо, за даними аналітичного проєкту DeepState, більша частина Гришиного перебуває під російським контролем. На його північному заході — зона проникнення (цей термін аналітики використовують замість “сірої зони”).

Що відомо про участь “псковських десантників” у війні проти України

76-та десантно-штурмова дивізія — російське військове з’єднання, дислоковане у Пскові. Також відоме Псковська десантна дивізія, тому його бійців у медіа інколи називають “псковськими десантниками”.

У серпні 2014 року 10 бійців зі складу 331-го парашутно-десантного полку (Кострома) та Псковської десантної дивізії Збройних сил Росії взяли у полон поблизу селища Дзеркального у Донецькій області, близько за 20 кілометрів від кордону з Росією. У Москві тоді заявили, що, найімовірніше, її військові просто заблукали й опинилися в Україні випадково.

На початку повномасштабного вторгнення “псковські десантники” брали участь в окупації Бучі на Київщині. Як йдеться в низці журналістських розслідувань, зокрема від AP, військовослужбовці підрозділу брали участь у стратах цивільних мешканців бучі, зокрема проводили “зачистки” за заздалегідь складеними списками.

У листопаді 2025 року стало відомо, що “псковських десантників” перевели на Покровський напрямок фронту для посилення російського угруповання.

У грудні 2025 року, за даними 7 корпусу ДШВ ЗСУ, військовослужбовці з Псковської десантної дивізії брали участь у спробі прориву на північ Покровська на бронетехніці, авто та мотоциклах.