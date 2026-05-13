Українські військові врятували на Лиманщині чотирьох цивільних за допомогою наземних комплексів

Богдан Комаровський
На Лиманщині українські військові провели евакуаційну операцію, під час якої врятували чотирьох цивільних із “сірої зони”. Порятунок людей реалізували у три етапи — із застосуванням наземного дрона та човна, попри постійну загрозу обстрілів і важкий стан однієї із постраждалих.

Про це розповіли у Третьому армійському корпусі.

Там кажуть, що на одній із їхніх позицій у прифронтовому місті на Лиманщині четверо людей літнього віку звернулися по допомогу в евакуації. Операцію з порятунку розгорнули оператори наземних роботизованих комплексів “KRAKEN¹⁶⁵⁴”. Бійці скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих, серед яких — поранена жінка.

Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі — передали до лікарні.

До операції також долучилися підрозділи ARMA GROUP і служба цивільно-військового співробітництва. Вони забезпечили координацію та безпечний маршрут.

“Врятувати людське життя за будь-яких умов — пріоритет Третього корпусу. Закликаємо усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля вашої безпеки”, — розповіли оборонці.

Що відомо про ситуацію у Лиманській громаді

Російські війська щоденно атакують населені пункти громади — з артилерії, мінометів, танків, а ще бʼють КАБами. Водночас села, де проходить лінія зіткнення — понад 100 кілометрів —, зруйновані практично повністю. Людей там майже не залишилося, однак загалом у громаді мешкають 2,5 тисячі цивільних, з яких 1855 — у Лимані.

“Лиман і громада знаходяться під постійними FPV-дронами. Це оптоволокно, на нього не працює ні один РЕБ. На сьогодні зводити антидроновий захист можливості немає зовсім. Той антидроновий захист, який ми будували кілька місяців тому, вони (російські окупанти — ред.) практично зруйнували “Молніями”, дронами.

Населення знаходиться практично постійно у підвалах. За свідченнями тих людей, яких ми евакуювали, неможливо вийти на вулицю набрати води чи дров якихось для буржуйки, для того, щоб приготувати собі їжу. Ситуація дуже важка”,розповідав голова Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Окупанти намагаються дистанційно мінувати логістичні маршрути та постійно обстрілюють їх. Через це евакуація та підвіз гуманітарної допомоги практично неможливі.

