Українські військові врятували на Лиманщині чотирьох цивільних за допомогою наземних комплексів

Операція із порятунку цивільних у Лиманській громаді. Фото: з відео Третього армійського корпусу

На Лиманщині українські військові провели евакуаційну операцію, під час якої врятували чотирьох цивільних із “сірої зони”. Порятунок людей реалізували у три етапи — із застосуванням наземного дрона та човна, попри постійну загрозу обстрілів і важкий стан однієї із постраждалих.

Про це розповіли у Третьому армійському корпусі.

Там кажуть, що на одній із їхніх позицій у прифронтовому місті на Лиманщині четверо людей літнього віку звернулися по допомогу в евакуації. Операцію з порятунку розгорнули оператори наземних роботизованих комплексів “KRAKEN¹⁶⁵⁴”. Бійці скоординували план дій для максимально безпечного перевезення місцевих, серед яких — поранена жінка.

Евакуацію здійснили в три етапи: наземним дроном, на човні, а далі — передали до лікарні.

До операції також долучилися підрозділи ARMA GROUP і служба цивільно-військового співробітництва. Вони забезпечили координацію та безпечний маршрут.

“Врятувати людське життя за будь-яких умов — пріоритет Третього корпусу. Закликаємо усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля вашої безпеки”, — розповіли оборонці.

Що відомо про ситуацію у Лиманській громаді

Російські війська щоденно атакують населені пункти громади — з артилерії, мінометів, танків, а ще бʼють КАБами. Водночас села, де проходить лінія зіткнення — понад 100 кілометрів —, зруйновані практично повністю. Людей там майже не залишилося, однак загалом у громаді мешкають 2,5 тисячі цивільних, з яких 1855 — у Лимані.

“Лиман і громада знаходяться під постійними FPV-дронами. Це оптоволокно, на нього не працює ні один РЕБ. На сьогодні зводити антидроновий захист можливості немає зовсім. Той антидроновий захист, який ми будували кілька місяців тому, вони (російські окупанти — ред.) практично зруйнували “Молніями”, дронами.

Населення знаходиться практично постійно у підвалах. За свідченнями тих людей, яких ми евакуювали, неможливо вийти на вулицю набрати води чи дров якихось для буржуйки, для того, щоб приготувати собі їжу. Ситуація дуже важка”, — розповідав голова Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Окупанти намагаються дистанційно мінувати логістичні маршрути та постійно обстрілюють їх. Через це евакуація та підвіз гуманітарної допомоги практично неможливі.

Нагадаємо, командиру 237-го танкового полку Збройних сил РФ заочно оголосили підозру в порушені законів та звичаїв війни. За даними слідства, він віддав накази вбивати цивільних у Шандриголовому.