Укрзалізниця призупинила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня: чому та коли відновлять

Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Укрзалізниця корегує розклад руху поїздів через ускладнення на залізничній ділянці у районі Фастова, яка нещодавно зазнала російської атаки. Продаж квитків на дати після 21 січня тимчасово призупинили.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Там кажуть, що залізничники планують завершити коригування графіків до кінця доби 7 січня. Продаж квитків на поїзди, які курсуватимуть з 22 січня, відновлять вранці 8 січня:

на внутрішні рейси — з 08:00.

на міжнародні рейси — з 09:00.

Перевізник не уточнив, про які саме маршрути йдеться. Водночас згідно з додатком Укрзалізниці, серед рейсів, на які поки не можна купити квитки на кінець січня, — №048Л Чоп-Барвінкове та №104О Львів-Барвінкове. Ці потяги курсують через станцію Фастів-1 до кінцевої Краматорського напрямку.

Як пояснили в Укрзалізниці, корективи необхідні, аби організувати безпечний об’їзд фастівської ділянки та змінити інтенсивності руху на певних відрізках колій. У компанії попередили, що через ці зміни можливі затримки:

“Затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на фастівській ділянці. Просимо пасажирів поставитися до цього з розумінням”, — зазначає перевізник.

Пасажирам, які планують поїздки на кінець січня, радять стежити за офіційним застосунком та чат-ботами Укрзалізниці для отримання актуальної інформації про відкриття продажів та можливі зміни в маршрутах прямування конкретних поїздів.

Нагадаємо, з 4 листопада 2025 року Укрзалізниця скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.