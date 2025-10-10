Потяг. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через підвищену небезпеку протягом 10 жовтня приміські поїзди в регіоні курсуватимуть по-іншому. Зміни торкнулися двох маршрутів, які затримувалися через знеструмлення на Харківщині.

Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці про приміські сполучення.

Сьогодні потяг №7010/7009, який сполучає Кам’янське й Краматорськ, буде їхати за маршрутом Кам’янське — Слов’янськ. Потяг №6825/6815 Харків — Слов’янськ тимчасово не курсуватиме. Імовірно, він так і не відправився з Лозової, де затримався через знеструмлення.

Раніше ми писали, що через нічний обстріл в Україні запровадили аварійні відключення світла. Зокрема, це стосується Донецької області.