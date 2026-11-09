Уже понад 79,6 млн грн зарплати винні своїм працівникам два вугільні держпідприємства Донеччини: як зріс борг від початку року

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Вугільна компанія “Краснолиманська” й Селидіввугілля залишаються найбільшими боржниками із зарплати на Донеччині. За останні девʼять місяців сума невиплачених коштів їхнім працівникам зросла на 3,6 млн грн і нині становить понад 79,6 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру боржників.

На початку лютого 2026 року вугільна компанія “Краснолиманська” й Селидіввугілля були єдиними підприємствами з Донеччини, які потрапили до десятки найбільших боржників із зарплати по Україні. Тоді вони посідали сьоме й десяте місце рейтингу відповідно.

Девʼять місяців потому картина дещо змінилася. Станом на початок листопада 2026-го до цієї десятки входить лише вугільна компанія “Краснолиманська” — вона посідає останнє місце рейтингу. Селидіввугілля ж нині перебуває на 12-му. Та попри це борги обох держпідприємств продовжують зростати.

Так, вугільна компанія “Краснолиманська” не виплатила своїм працівникам уже понад 47,3 млн грн. У лютому цей показник становив близько 45,2 млн грн. Нині проти неї відкрите 461 виконавче провадження щодо стягнення платежів — на десять більше, ніж було до цього.

Борги ж Селидіввугілля сягнули понад 32,3 млн грн проти 31,1 млн грн у лютому. Утім, проваджень щодо держпідприємства стало дещо менше. Наразі в реєстрі обліковують 506 проваджень про стягнення коштів, хоча девʼять місяців тому їх було 510.

Раніше ми розповідали, що КП “Сервіскомуненерго” з Миколаївки заборгувало постачальнику понад 3,5 млн грн за електроенергію у 2025-му. Майже рік потому суд зобовʼязав його погасити борг і виплатити компенсацію за затримку розрахунків.