Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Додаткові кошти з місцевого бюджету виділили для підрозділу, який цьогоріч уже отримував підтримку від громади. Ці гроші знову мають спрямувати на закупівлю безпілотних систем і їхніх компонентів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до Програми економічного і соціального розвитку Очеретинської громади на 2026 рік.

Станом на червень 2026 року Очеретинська громада підтримала грошима дві військові частини. Одну з них — А4007 — уже двічі.

Вперше кошти підрозділу там виділили наприкінці січня. Тоді з місцевого до державного бюджету, з якого якраз спрямовують фінансування до частин, перерахували 800 тисяч гривень. У громаді зазначили, що гроші потрібні для закупівлі безпілотних систем і їхніх складових.

Однак пізніше сума зросла — тепер із тією самою метою для підрозділу виділили загалом 1,6 мільйона гривень. Тобто фінансування зросло вдвічі порівняно з початковою сумою. І це не плани, а конкретні видатки: після змін до Програми того ж дня його закріпили в місцевому бюджеті. Розмір субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів збільшили рівно на 800 тисяч гривень.

Загалом на підтримку військових частин в Очеретинській громаді цьогоріч виділили вже 2,1 мільйона гривень.

Раніше ми писали, що влада Донеччини спрямувала ще понад 8 млн грн на потреби ЗСУ. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.