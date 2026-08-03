В Олександрівській громаді планують обмежити дорожній рух через ремонт на сімох вулицях: що відомо

Нерівна дорога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На окремих вулицях Олександрівки та Новоолександрівки запланували відновити покриття доріг. Під час робіт повністю перекривати проїзд не планують, але можуть дозволити рух лише однією смугою.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, розміщеного в державній електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Провести поточний ремонт доріг планують на вулицях Будівельників, Лесі Українки, Садовій, Соборній, Травневій і Центральній в селищі Олександрівка, а також на вулиці Миру в селі Новоолександрівка.

Роботи мають включати знімання частини покриття за допомогою холодного фрезерування, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з піщано-гравійної суміші, а також вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші та ямковий ремонт.

Наразі керівництво громади чекає на пропозиції від потенційних підрядників. Їх прийматимуть до 10 серпня, після чого відбудуться торги, де оберуть переможця.

Тривати відновлення доріг на вулицях має до 30 жовтня 2026 року. Впродовж робіт повністю перекривати проїзд не планують, проте можуть заборонити рухатися частиною смуг.

Ремонтувати дороги, що є комунальною власністю Олександрівської громади, планують коштом місцевого бюджету. На це можуть виділити понад 15,1 млн грн без ПДВ. Утім, ціна може знизитися під час торгів.

Домовлятися про оплату будуть уже з переможцем: на його прохання й за наявності коштів частину вартості робіт можуть сплатити авансом.

Раніше ми писали, що на Донеччині шукають підрядника, який утримуватиме дорогу від Майдану до Суханівки.