Щороку від початку повномасштабного вторгнення в громаді відкладали зекономлені кошти бюджету для подальшого відновлення. Але зараз впровадити ці проєкти неможливо, тож частину грошей із резерву витрачають на нагальні потреби.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич.

За словами посадовиці, станом на початок 2026 року у громаді зібрали 50 мільйонів гривень вільних залишків. Першочергово ці кошти мають піти на співфінансування проєктів відновлення. Але через безпекову ситуацію нині їх розробляти ще не можуть, тож витрачають гроші на інші потреби.

“У нас є проєкти, зареєстровані в DREAM. Але зараз ми не можемо навіть робити проєктно-кошторисну документацію, адже не знаємо, як буде розвиватися ситуація на Донбасі. Тому зараз ці кошти йдуть на допомогу військовим і на співфінансування якихось потреб”, — каже очільниця ВА.

Зокрема, цьогоріч в Олександрівській громаді розглядають можливість спрямувати частину вільних залишків на розширення мережі соціальних маршрутів на її території, а також на додаткові путівки до дитячих оздоровчих закладів, якщо буде така потреба.

Утім, про першочергове призначення цих грошей теж не забувають. У співпраці з міжнародними партнерами громада готує програми, які допоможуть обрати пріоритетні напрямки в подальшому відновленні, і пише концепцію інтегрованого розвитку на 10 років.

“Тому в нас повинен бути запас власних коштів на співфінансування, які ми кожного року збираємо. Але за потреби ми можемо віддавати їх на нагальні питання. І цей залишок нам завжди буде підтримкою, щоб громада могла працювати в повному режимі сьогодні за кошти бюджету 2026 року”, — підсумовує Людмила Борисевич.

Раніше ми розповідали, що на житло для переселенців із Маріупольської громади можуть спрямувати додаткові 5,4 мільярда гривень. Кошти планують виділити, зокрема, із вільних залишків бюджету за попередні роки — їх мають затвердити вперше з початку відкритого вторгнення.