Ремонт. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради шукає фірму, яка розробить проєктно-кошторисну документацію для реконструкції частини каналізації. Там планують встановити модульні очисні споруди. На підготовку документації готові витратити понад 1,8 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Тендер журналісти Вільного радіо знайшли на платформі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, майбутній підрядник має розробити проєкт реконструкції частини каналізаційної мережі. Там планують встановити модульні очисні споруди. На ці потреби готові витратити 1 814 297 гривень. Гроші — з місцевого бюджету.

За планом, нові очисні споруди під’єднають до вже існуючої каналізаційної мережі. Окрім цього, встановлять перекачувальну станцію та прокладуть нову ділянку труб від неї до одного з головних колекторів. Решту мереж, які вже є в селищі, не чіпатимуть.

Перед тим як розпочати проєктування, підрядник має дослідити територію. Потрібно зробити детальну зйомку ділянки площею близько 23 гектарів — щоб зрозуміти, де саме проходять підземні комунікації. Також передбачені геологічні дослідження ґрунту: обстеження вздовж траси довжиною три кілометри та буріння свердловин до 20 метрів углиб.

Окрім цього, у проєкті мають передбачити:

автоматичне та дистанційне керування системою,

зовнішнє освітлення за потреби,

блискавкозахист та заземлення,

заходи цивільного захисту,

пожежну безпеку,

рішення з охорони навколишнього середовища та енергоефективності.

Завершити роботи переможець тендеру повинен до 31 грудня 2026 року. Оплату передбачили після виконання робіт — протягом 30 календарних днів.

Подати свої пропозиції учасники можуть до 22 травня 2026 року, сам аукціон запланували на цей же день.

До участі в тендері допустять лише компанії з досвідом подібних проєктів — зокрема для об’єктів середнього та підвищеного рівня відповідальності. У команді підрядника обов’язково мають бути сертифіковані інженери-проєктувальники та геодезист.

Є й ще одна умова: перед тим як подати пропозицію, учасники повинні особисто відвідати об’єкт і надати акт огляду території.

Зазначимо, розробка проєктно-кошторисної документації не означає миттєвий старт робіт на місці. Водночас без такої підготовки це точно неможливо профінансувати.

