Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради наприкінці грудня замовило аварійно-відновлювальні роботи на водопровідному вузлі в Олександрівці. Підрядник має відремонтувати аварійні секції резервуарів чистої води та камеру перемикання.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися із системи Prozorro.

Комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області уклало договір на виконання робіт з капітального ремонту резервуарів чистої води на водопровідному вузлі в селищі Олександрівка.

Йдеться про ремонт на резервуарах чистої води та приміщення, яке перемикає подачу води між ними.

Роботи потрібні, бо обидві секції резервуару зараз перебувають в аварійному стані, і без ремонту місто може залишитися без стабільного водопостачання.

За ці роботи готові заплатити 620 097 грн. Договір уклали напряму.

Підрядником стало ТОВ “Атмотерра” з Харкова.

За даними системи YouControl, основним профілем роботи компанії є саме каналізація, відведення й очищення стічних вод. Вони з 2021 року працюють з державними замовниками та мають успішні контракти цього напрямку. І, судячи з фінансової звітності, їхні обсяги замовлень лише зростають в останні роки.

Водночас, договір підписали 22 грудня 2025 року, а виконати всі роботи підрядник має до 31 грудня 2025 року — тобто менш ніж за десять днів із моменту укладення угоди.

Підрядник має:

розробити проєктну документацію,

виконати аварійно-відновлювальні роботи,

відремонтувати ліву і праву секції резервуарів чистої води,

привести до ладу будівлю камери перемикання на водопровідному вузлі по вул. Навчальній, 10А в Олександрівці.

Раніше ми писали, що у Краматорську планують капітально відремонтувати покрівлю фільтрувальної станції.