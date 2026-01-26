Стела Костянтинівка, ілюстративне фото: Юнісеф

Для переселенців із Костянтинівської громади зараз немає окремих центрів підтримки у безпечніших регіонах. Втім, отримати допомогу вони можуть у спільних хабах для ВПО Краматорського району у Дніпрі та Полтаві.

Про це повідомили в Костянтинівській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Станом на кінець 2025 року в інших громадах та регіонах України зареєстровані 39 844 переселенці з Костянтинівської громади.

Вони можуть отримати допомогу у Центрах підтримки ВПО Краматорського району “Ми разом” за адресами:

Дніпро, пр. Д. Яворницького, 42, (098) 230-77-03;

Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 115, (050) 873-16-96.

Також допомогу переселенцям надають у межах проєкту “Пліч-о-пліч” та укладених меморандумів про взаємодію та співпрацю з іншими громадами, зазначили в адміністрації.

Інформацію про надання допомоги для ВПО розміщують на сайті Костянтинівської ВА та на офіційній фейсбук-сторінці.

