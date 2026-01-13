В Україні може з’явитися інститут соціального житла з компенсацією оренди: що відомо про ініціативу

Соціальне житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12377 “Про основні засади житлової політики”. Серед ініціатив, які пропонує документ, — створення інституту соціального житла з компенсацією оренди. Що ще передбачає ініціатива — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з карти законопроєкту №12377.

Документи, зі слів посадовці, передбачає перехід від застарілої радянської моделі житлової політики до сучасних європейських підходів. Вони мають бути орієнтовані на потреби людини, прозорі правила та довгостроковий розвиток житлового сектору.

Так, законопроєкт передбачає:

створення інституту соціальної (доступної) оренди з можливістю компенсації до 100% орендної плати залежно від соціального статусу, рівня доходів та майнового стану людини чи сім’ї;

формування фондів житла для оренди за доступну плату, без можливості їх приватизації, або відчуження у приватну власність;

запровадження системи операторів соціального житла – неприбуткових організацій, відповідальних за управління таким житлом і надання його в оренду;

автоматизацію та цифровізацію процесів житлової політики, аби кожна людина могла “швидко й прозоро” користуватися державними інструментами для оренди, будівництва або придбання житла.

Водночас черга на житло залишиться, однак стане цифровою. Усі заявки оброблятимуть в Єдиній електронній інформаційно-аналітичній системі.

“Це дасть змогу автоматизувати процес, уникнути чиновницького втручання та пришвидшити розгляд заяв. Громадяни зможуть бачити свій статус, отримувати пропозиції, користуватися відкритою інформацією про програми та фонди доступного житла”, — пояснюють у Мінрозвитку.

Серед іншого, документ передбачає скасування радянського Житлового кодексу та закону “Про приватизацію державного житлового фонду”.

Зазначимо, що наразі законопроєкт №12377 не набув чинності. Спочатку його має підписати голова Верховної Ради України, а після — президент України.

Нагадаємо, влада Бахмута візьме участь в експериментальному проєкті, який передбачає створення фонду муніципального житла. Це квартири, які надаватимуть лише в оренду — на пільгових умовах. Розповідаємо, що відомо про проєкт.

Тим часом влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Поки посадовці збирають заявки від охочих, аби зрозуміти попит.