Кабінет міністрів України додав 14 нових категорій збитків, за якими громадяни, бізнес і держава зможуть офіційно фіксувати шкоду від російської агресії після 24 лютого 2022 року. Зараз через “Дію” можна подати заявки за 21 категорією, але незабаром з’являться ще 14 нових.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

“До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у Дії. Наразі через Дію вже можна подати заяви до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією.

Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати”, — повідомила Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що додатково власники бізнесу отримають змогу зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні й гуманітарні збитки.

Держава водночас зможе задокументувати знищення об’єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, а також витрати на розмінування та очищення територій.

“У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи”, — доповнила прем’єр-міністр.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, у квітні для бізнесу та держави відкрили подачу заяв за пʼятьма категоріями до міжнародного Реєстру збитків для України. Вони отримали змогу податися на відшкодування як за знищення інфраструктури, так і втрату активів.