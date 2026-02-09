Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Станом на 9 лютого 2026-го ділянка на відтинку Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається небезпечною. Обʼїзд там забезпечують автобусами.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За їхніми даними, ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечують автобусним об’їздом.

Пасажирів продовжують закликати стежити за оновленнями ситуації на офіційних сторінках Укрзалізниці, а також слідкувати за push-сповіщеннями в застосунку.

Зазначимо, наприкінці січня 2026 року Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.