Станом на 9 лютого 2026-го ділянка на відтинку Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається небезпечною. Обʼїзд там забезпечують автобусами.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
За їхніми даними, ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечують автобусним об’їздом.
Пасажирів продовжують закликати стежити за оновленнями ситуації на офіційних сторінках Укрзалізниці, а також слідкувати за push-сповіщеннями в застосунку.
Зазначимо, наприкінці січня 2026 року Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.