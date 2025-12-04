Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У межах наступних хвиль виплат “Зимової підтримки” допомогу в 1 000 гривень отримають понад 2,2 мільйона українців. Загальна сума такої підтримки — до 3 мільярдів гривень. За декілька днів виплати почнуть надходити й тим, хто подавався через відділення Укрпошти.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Там кажуть, що близько 1,3 мільйона українців отримають “зимову тисячу” у третю хвилю, ще майже 866 тисяч людей — у четверту. Загалом на ці виплати виділили до 3 мільярдів гривень.

Відучора урядовці профінансували “Зимову підтримку” для тих, хто подавався на програму через “Дію” 18 та 19 листопада. Найближчими днями кошти отримають користувачі застосунку із заявками 20-22 листопада.

Водночас ті, хто оформив виплату через відділення Укрпошти, почнуть отримувати гроші вже 6 грудня.

Як працює програма “Зимова підтримка”

Держава не видає готівку в межах програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки. Використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат — відповідно до встановлених MCC-кодів.

Окрім онлайн заявки через “Дію”, українці можуть оформити “Зимову підтримку” у будь-якому стаціонарному або мобільному відділенні Укрпошти. Також заяву можна подати через листоношу.

Скористатися “зимовою тисячею” можна до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, на кінець листопада 2025-го гроші за програмою “Зимова підтримка” отримали вже 4 мільйони українців. Більшість з тих, хто подавався на програму, робили це через “Дію”.