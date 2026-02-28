Ватажок т.з “ДНР” Денис Пушилін запровадив медаль за “звільнення Покровська та Мирнограда”: який символізм у неї заклали. Фото макета медалей з соцмереж Дениса Пушиліна

27 лютого 2026 року ватажок т.зв. “ДНР” Денис Пушилін підписав “закон”, яким запровадив медаль за “звільнення Покровська та Мирнограда”. Попри те, що боротьба за ці міста ще триває, окупанти вважають, що захопили обидва міста ще у грудні 2025 року. Розповідаємо, який символізм окупанти заклали у медаль.

Про запровадження медалі йдеться в “законі” ватажка т.з. “ДНР” від 27 лютого 2026 року.

Т.з. “закон” Дениса Пушиліна про запровадження медалі за “звільнення Покровська та Мирнограда”. Скриншот документа Вільного Радіо з окупаційних джерел

“Медаллю будуть нагороджені військовослужбовці, які відзначилися під час визволення цих населених пунктів, організатори та керівники бойових операцій, а також ті, хто виконував завдання з розмінування територій та об’єктів”, — написав Денис Пушилін у соцмережі.

На медалі окупанти зобразили:

на лицьовій стороні — емблему Робітничо-селянської Червоної армії зразка 1918 року з вінком із дубового листя та жолудями;

на зворотному боці — п’ятикутну зірку та дати, від яких окупаційна армія вважає, що “звільнила” Покровськ та Мирноград.

Зазначимо, російські загарбники вважають, що вже захопили Покровськ з 1 грудня 2025 року, а Мирноград — з 27 грудня того ж року.

Водночас українська влада не визнає ці міста офіційно окупованими, і боротьба за них продовжується, за даними українських захисників.

Востаннє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський згадував Покровськ 22 лютого 2026 року, зазначаючи, що боротьба за місто ще триває.

Щодо Мирнограда, 21 лютого 2026 року 79 Таврійська бригада ЗСУ стверджувала, що російські війська намагаються охопити позиції ЗСУ та тиснуть на північ Мирнограда, де бої ще тривають.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у 2023 році росіяни започаткували схожі медалі — “За звільнення Бахмута” та “За взяття Соледара”. Ними нагороджували найманців ПВК “Вагнер.”

18 березня 2024 року ватажок т.з. “ДНР” підписав “укази” про запровадження ще двох медалей — “За звільнення Мар’їнки” та “За звільнення Авдіївки”.

Ще одну медаль окупанти запровадили 8 листопада 2024 року — за “звільнення” зруйнованого ними ж Вугледара.