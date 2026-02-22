За 2025 рік росіяни втратили в Україні 418 тис. військових — це більше, ніж вони набрали, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ілюстративне фото: AP Photo

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За минулий 2025 рік росіяни втратила 418 тисяч військових, водночас набравши в армію 406 тисяч людей. Сирський вважає, що “війна не перебуває в глухому куті” — території досі переходять з рук у руки.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтервʼю Le Monde.

У 2025 році, зі слів Сирського, вперше “втрати російської армії перевищили рівень набору”. Торік окупанти змогли залучити в армію 406 тисяч людей, але її загальні втрати — загиблими та пораненими — досягли приблизно 418 тисяч солдатів.

Водночас головнокомандувач визнав “надзвичайно складний період для держави”, однак наголосив на “неймовірному періоді боротьби Збройних сил”, які змогли протистояти “найбільшій і найпотужнішій армії Європи”. У контексті боїв за Донецьку область він згадав, зокрема контратакувальну операцію під Добропіллям. Однак у Покровську, зі слів Сирського, ситуація складніша, але місто, досі повністю не опинилося під контролем росіян.

“Росія намагається захопити місто вже 19 місяців. Вони кинули всі свої сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході”, — каже військовий.

За словами Олександра Сирського, території досі переходять з рук у руки, а крім того, “війна ведеться в усіх сферах — на суші, в повітрі та на морі”, і “тепер неможливо говорити лише про сухопутну війну”.

“До завершення переговорів моє завдання — за будь-яких обставин нашими діями на полі бою не дозволити ворогу просуватися вглиб нашої оборони та звільняти нашу територію там, де це можливо. Саме це дасть змогу забезпечити справедливі переговори для досягнення справедливого миру”, — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська утримують трасу з Дружківки до Костянтинівки під постійним вогнем дронів. Мета окупантів — перерізати логістику Сил оборони із тилу регіону. Нині українські захисники проводять ротації там пішки та щодня полюють на БпЛА.