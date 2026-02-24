Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Премії, матеріальна допомога та стабільні щомісячні нарахування — так формувалися виплати керівництва Шахівської сільської військової адміністрації торік. За 2025-й кожному із посадовців виплатили понад мільйон гривень “чистого” доходу.

Дані про зарплату надали у Шахівській сільській військовій адміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Розміри зарплати посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Скільки заробив начальник Шахівської громади Сергій Сажко у 2025 році

Найбільше протягом року отримав начальник адміністрації Сергій Сажко. У середньому його зарплата становила 114 158 гривень на місяць. Але щомісячні суми різнилися: на розмір виплат впливали премії та матеріальна допомога. Премії коливалися від 37 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць. Окремо виплачували й матеріальну допомогу. Загалом за рік керівник отримав 1 369 896 гривень “на руки”.

Які суми виплатили заступницям начальника Шахівської сільської ВА за роботу у 2025 році

Перша заступниця начальника адміністрації Валентина Середа в середньому заробляла 87 754 гривні на місяць. Її зарплата також не була сталою: в одні місяці вона була більшою завдяки преміям, в інші — меншою. Протягом року посадовиці нарахували разову премію та двічі виплатили матеріальну допомогу. У підсумку за рік вона отримала 1 053 053 гривні після сплати податків.

Ще одна заступниця, Лілія Тихонова, отримала дещо більше за свою колегу. В середньому їй виплачували по 90 331 гривні на місяць. Найбільші виплати припали на січень та червень — тоді їй нарахували матеріальну допомогу. Окрім цього, у структурі зарплати були премії, надбавки та інші доплати, передбачені для держслужбовців. Загалом за рік посадовиці виплатили 1 083 979 гривень “чистими”.

