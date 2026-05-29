Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2026 році на Донеччині продовжують роботу три комунальні підприємства, підпорядковані обласному Департаменту ЖКГ. На травень усі вони офіційно не евакуйовані, але одне працює дистанційно. Скільки заробили їхні керівники торік — читайте в матеріалі.

Щоб дізнатися розмір заробітної плати очільників КП, журналісти Вільного Радіо звернулися із запитом до Донецької ОВА. Після його переспрямування до редакції надійшли відповіді від самих підприємств, утім, дані щодо зарплати нам повідомили лише в Донецькому центрі підготовки персоналу. Натомість у Донецьктеплокомуненерго відповіли, що не є розпорядниками такої інформації, а у “Воді Донбасу” зауважили, що дані щодо заробітку вказані в декларації гендиректора. Тож розмір оплати керівників цих двох КП ми наводимо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Скільки заробив гендиректор Донецьктеплокомуненерго Віталій Кощей

Віталій Кощей очолює ОКП “Донецьктеплокомуненерго” з 2020 року. У 2025-му на посаді генерального директора підприємства після сплати податків чоловік заробив понад 1,7 млн грн. Тобто в середньому щомісяця він міг отримувати 141,8 тис. грн. Утім, усереднена зарплата може бути й меншою, якщо до загальної суми ввійшла матеріальна допомога, наприклад, до відпустки. Часто розмір такої виплати у випадку керівників КП дорівнює окладу. Утім, її не виплачують, якщо відпустки не було.

Крім зарплати на посаді, Віталій Кощей мав інший дохід. Так, торік чоловіку виплатили 126,3 тис. грн процентів від державних облігацій — згідно із законодавством, із такого доходу податки не стягують. Також Віталію Кощею загалом нарахували близько 299,9 тис. грн відсотків з депозитів від чотирьох різних банків.

Яку зарплату отримував гендиректор “Води Донбасу” Ігор Новак

За даними аналітичної системи YouControl, Ігор Новак керує КП “Компанія «Вода Донбасу»” з 2022 року. Торік на посаді генерального директора підприємства після оподаткування він отримав понад 1,6 млн грн зарплати. У деклараціях її складові не вказують, тож точно визначити щомісячну суму оплати праці чоловіка не можна. Утім, у середньому він заробляв до 137,3 тис. грн на місяць, якщо йому не виплачували матеріальну допомогу.

Додатково у “Воді Донбасу” Ігорю Новаку нарахували 24,9 тис. грн бонусів і оплатили навчання на 1 280 грн. Крім виплат від КП, чоловіку нарахували понад 2,4 млн грн процентів від британської компанії Sincere Systems Group LTD.

Скільки платили в.о. директора Донецького центру підготовки персоналу Марині Климовій

Згідно з даними Департаменту ЖКГ, КП “Донецький центр підготовки персоналу” продовжує перебувати на Донеччині, але працює дистанційно. На відміну від інших підприємств, підпорядкованих установі, центр фінансується виключно за рахунок власних коштів.

Відповідно до зарплатних відомостей, наданих підприємством, виконувачці обовʼязків директора центру Марині Климовій, яка перебуває на цій посаді з 2022 року, за весь минулий рік нарахували трохи більше 21,5 тис. грн. “На руки” жінка мала отримати близько 16,6 тис. грн. Складалася її зарплата виключно з окладу, який нараховували відповідно до кількості відпрацьованих днів, проте в січні й лютому не було навіть його. У середньому протягом десяти місяців, коли нарахування були, Марині Климовій мали платити 1 659 грн після сплати податків.

Однак, згідно з декларацією, керівниця центру не отримувала від нього жодного доходу. Не вказувала вона його і в минулих деклараціях на цій посаді. Торік жінка задекларувала лише майже 253 тис. грн заробітку від підприємницької діяльності й 2 650 грн кешбеку від двох банків.

Аби прояснити ситуацію, журналісти Вільного Радіо звернулися за вказаним у відповіді на запит телефоном по коментар.

“Підприємство знаходиться на самозабезпеченні, тобто від держави ми кошти не отримуємо. Бухгалтерія проводить ці суми, але, оскільки через фінансові обставини коштів на рахунку немає, зарплата не виплачується”, — розповів нам представник Донецького центру підготовки персоналу.

