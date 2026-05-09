Внаслідок російського удару по Краматорську 5 травня зазнав поранень заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов. Лікарі кілька днів боролися за його життя, однак 8 травня стало відомо про смерть посадовця.

Про це повідомили у Краматорській районній військовій адміністрації.

Роману Сімашову було 46 років. Він обіймав посаду заступника голови Краматорської РДА та відповідав за напрям житлово-комунального господарства.

У Краматорській РВА зазначили, що Сімашов був фаховим керівником, відповідальною та принциповою людиною, яка працювала для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури району.

“Це непоправна втрата для всієї Краматорщини, для колег, друзів і всіх, хто мав честь знати Романа Шавкатовича. Він був людиною великої гідності, честі та внутрішньої сили. Відповідальний керівник, справжній професіонал, щирий і небайдужий до людського болю — саме таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті”, — пишуть колеги Романа Сімашова.

5 травня посадовець потрапив під удар окупантів по Краматорську. Тоді російські війська атакували місто авіабомбами.

За останніми даними місцевої влади, кількість загиблих унаслідок атаки сягнула семи людей.

