Військовий збір продовжать ще на три роки після завершення війни (деталі)

Військовий збір. Ілюстративне фото: "Судово-юридична газета"

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору й після скасування воєнного стану. Ці норми продовжать на три роки після цього.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із трансляції засіданні Верхової Ради.

Законопроєкт № 15110 підтримали 257 парламентарів — його ухвалили в цілому. Документ пропонував продовжити дію чинного військового збору після скасування воєнного стану та ще на три роки після цього.

Зазначимо, що нині розмір військового збору встановили на рівні:

для фізичних осіб у розмірі — 5%;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів) податку першої, другої та четвертої групи — 10% в розрахунку однієї мінімальної зарплати (у 2026 році це 850 гривень);

ФОПів третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% від доходу.

Ухвалення цього законопроєкту — вимога Міжнародного валютного фонду, аби Україна отримала фінансування на 8,1 мільярда доларів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цю програму “якірною” для всієї фінансової підтримки, яку отримує країна.

