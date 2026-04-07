Військовий збір продовжать ще на три роки після завершення війни (деталі)

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору й після скасування воєнного стану. Ці норми продовжать на три роки після цього.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із трансляції засіданні Верхової Ради.
Законопроєкт № 15110 підтримали 257 парламентарів — його ухвалили в цілому. Документ пропонував продовжити дію чинного військового збору після скасування воєнного стану та ще на три роки після цього.
Зазначимо, що нині розмір військового збору встановили на рівні:
Ухвалення цього законопроєкту — вимога Міжнародного валютного фонду, аби Україна отримала фінансування на 8,1 мільярда доларів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цю програму “якірною” для всієї фінансової підтримки, яку отримує країна.
