Зарядна станція від компанії EcoFlow. Ілюстративне фото з сайту виробника

Авдіївська міська військова адміністрація, яка працює в евакуації, розмістила тендер на придбання зарядних станцій EcoFlow. За них готові заплатити до 510 тисяч гривень коштів місцевого бюджету. Нова техніка, йдеться у тендерній документації, потрібна для роботи адміністрації під час знеструмлень.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Загалом Авдіївській міській ВА потрібні 12 EcoFlow. Дата доставки — до 31 грудня 2025 року. Авансів замовник не пропонує, всі кошти обіцяють перерахувати на рахунок підрядника протягом 15 робочих днів після отримання.

Авдіївська громада тимчасово окупована, тому доставити EcoFlow прохають до Дніпра.

В опублікованій тендерній документації замовник не уточнює, які саме моделі EcoFlow хоче придбати. На ринку існують різні зарядні станції від цього виробника, ціна на які коливається від семи тисяч гривень до 300 тисяч. Одним з основних чинників, які впливають на ціну, є потужність приладу.

Зарядні станції купують на тлі знеструмлень в Україні, спричинених російськими атаками по критичній інфраструктурі. У протоколі щодо прийняття рішення про закупівлю йдеться, що станції потрібні для підтримки електронного документообігу.

EcoFlow планують роздати працівникам ВА, аби вони могли працювати за комп’ютерами та ноутбуками під час знеструмлень.

Серед додаткових вимог до товару — наявність документів, гарантії, а також належна та маркована за законодавством упаковка.

Закупівлю проводять у форматі аукціону. Пропозиції від підрядників приймають до 12:18 14 грудня.

