Ще 20 жителів Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки та Андріївки. Посадовці змогли підтвердити факт, що майно знищене та поновили розгляд.

Про це повідомили в управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

На початку березня 2026-го спеціалізована комісія поновила розгляд 20 заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді. Їх подали жителі Кліщіївки та Андріївки. Переселенцям погодили відшкодування, оскільки посадовці отримали дані з супутникових знімків, які змогли підтвердити факт руйнації домівок.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

Станом на 6 березня в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна знаходилося 147 заяв, з яких 9 — очікували на розгляд. Загалом комісія вирішила:

призупинити розгляд — 58 заяв;

відмовити в компенсації — 18 заяв;

надати компенсацію – 62 заяви.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році.