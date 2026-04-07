Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Ще вісім жителів Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Посадовці змогли підтвердити факт, що майно знищене.
Про це повідомили в управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.
Спеціалізована комісія розглянула ще девʼять заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді. Їх подали вихідці з Кліщіївки — загалом вісьмом переселенцям погодили відшкодування, оскільки посадовці отримали дані з супутникових знімків. Вони й змогли підтвердити факт руйнації домівок.
Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.
Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.
На початок квітня 2026 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна було зареєстровано 161 заяву, з яких 3 очікували на розгляд. Загалом комісія ухвалила такі рішення:
