Кліщіївка. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

Ще вісім жителів Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Посадовці змогли підтвердити факт, що майно знищене.

Про це повідомили в управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

Спеціалізована комісія розглянула ще девʼять заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді. Їх подали вихідці з Кліщіївки — загалом вісьмом переселенцям погодили відшкодування, оскільки посадовці отримали дані з супутникових знімків. Вони й змогли підтвердити факт руйнації домівок.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

На початок квітня 2026 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна було зареєстровано 161 заяву, з яких 3 очікували на розгляд. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинити розгляд — 62 заяви;

відмовити у компенсації — 21 заява;

надати компенсацію — 75 заяв.

