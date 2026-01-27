Влада Бахмута розповіла, з якими питаннями до них зверталися мешканці громади у 2025-му

Бахмут до повномасштабного вторгнення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Майже п’ять сотень питань отримала влада Бахмута упродовж 2025 року від вихідців громади. Найбільше місцевих цікавив соціальний захист населення та компенсації за знищене житло. Про що ще питали — розповідаємо далі.

Про звернення журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Бахмутської МВА.

За підрахунками місцевої влади, у 2025 році вони отримали 490 питань різної тематики від жителів Бахмутської громади. Охочі зверталися за роз’ясненнями як до військової адміністрації, так і до виконавчих органів міської ради.

Так, найбільше вихідці цікавилися питаннями соціального захисту населення — 254 звернення. Сюди увійшли запити щодо матеріальної та гуманітарної підтримки, забезпечення житлом, відновлення пільг на ЖКГ, виплат ВПО, а також забезпечення засобами реабілітації.

На другому місці — компенсації за зруйноване житло. За підрахунками Бахмутської ВА, таких питань було 117. У відомстві пояснюють: закон передбачає механізми відшкодувань за такі збитки, однак існують “певні умови та обмеження”, тож місцеві звертаються за роз’ясненнями.

Також жителів громади торік цікавили питання житлово-комунального господарства — усього 28 звернень. Вони стосувалися квартирного обліку, роз’яснень щодо боргів за платіжки та приватизації домівок.

Найменше бахмутяни запитували про роботу закладів охорони здоров’я, забезпечення медикаментами, допомогу в протезуванні та лікуванні, а також роботу МСЕК. Усього посадовці зафіксували 20 звернень.

Решту питань — не віднесли ні до однієї з тематик — стосувалися прав власності на землю, діяльності підприємств і установ, дотримання законності, праці та заробітної плати, роботи органів місцевого самоврядування, адміністративних послуг та підтвердження прав на нерухомість.

Як звернутися до влади Бахмута

Охочі можуть надсилати звернення до Бахмутської МВА та виконавчих органів міськради на пошту: [email protected]. Також усно надають відповіді на питання за цим номером телефону — +38 (095) 498-76-15.

Крім того, для мешканців громади проводять кожного місяця “прямі лінії”, під час яких можна поспілкуватися з:

начальником Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступником начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретарем Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступником міського голови — третій четвер місяця;

керуючим справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

Номер для звернень там єдиний — +38 (095) 024-50-75.

Нагадаємо, мешканців Бахмутської громади запрошують долучитися до фінальної презентації, під час якої обговорюватимуть проєкт житлового кварталу для ВПО.