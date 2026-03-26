Влада Донеччини спрямувала ще 75 млн грн на потреби Сил оборони: що відомо

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Влада Донецької області спрямувала ще 75 мільйони гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 26 березня. Вони отримають ще 75 мільйонів гривень.

Ці кошти військові використають на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. За словами Філашкіна, таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Окремо акцентував на важливості прозорого та правильного проведення закупівель. Кожна гривня має бути використана ефективно, за призначенням і з максимальною користю для наших військових.

Працюємо системно, щоб оперативно реагувати на запити підрозділів і максимально підсилювати оборону Донеччини”, — додав посадовець.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.