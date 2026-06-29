Влада Донеччини виділила ще 10 мільйонів гривень на потреби Сил оборони

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Обласна влада Донеччини спрямувала нову субвенцію на підтримку підрозділів, які боронять регіон. Цього разу військові отримають додаткові 10 млн грн на придбання необхідного.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“Донеччина залишається одним із найважчих напрямків війни. Тут щодня тривають бої, ворог постійно б’є по громадах, а наші захисники тримають оборону в надзвичайно складних умовах. Саме тому підтримка війська має бути конкретною і своєчасною. Кошти спрямуємо на першочергові потреби підрозділів, які виконують бойові завдання в області”, — заявив Вадим Філашкін.
Він зазначив, що рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області. Додатково там розглянули ситуацію на фронті, безпекові питання, перебіг мобілізації, потреби військових, а також взаємодію між Силами оборони, районними та місцевими військовими адміністраціями.
Виділені 29 червня 10 млн гривень — це четверта за червень субвенція від обласного бюджету на потреби військових. Раніше цього місяця:
Таким чином, загальна сума підтримки Сил оборони за червень досягла 147,7 мільйона гривень.
Нагадаємо, російські війська щодня атакують українські позиції на Слов’янському напрямку, застосовуючи мотоцикли та багі. Водночас малі піхотні групи шукають вразливі місця в лінії оборони, щоб прорватися й об’єднатися у більші підрозділи.