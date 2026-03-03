Влада Мирнограда прийматиме переселенців громади у Павлограді на початку березня: як та коли звернутися

Очільник Мирноградської МВА Юрій Третяк. Ілюстративне фото: зі сторінки військової адміністрації

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У перший тиждень березня 2026-го влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 4 березня 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Зазначимо, що наприкінці лютого Мирнорадська ВА двічі скасовувала прийом жителів громади — 18 та 24 числа. Тоді нам на гарячій лінії адміністрації не змогли пояснити таке рішення, однак припустили, що зустріч не провели з технічних причин.

Нагадаємо, юристи БФ “Право на захист” допомогли жителю Мирнограда повернути право на компенсацію за домівку, яку він втрати через російську агресію. Чоловік не міг отримати відшкодування через помилку нотаріуса — там внесил неправильні відомості до реєстру. Нині містянин очікує житловий сертифікат.