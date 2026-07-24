Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня: президент підписав законопроєкти

Воєнний стан. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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24 липня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15401 і 15402 про продовження воєнного стану й мобілізації ще на 90 днів. Верховна Рада проголосувала за них десять днів тому.

Про це стало відомо з карток законопроєктів №15401 та 15402 на сайті Верховної Ради України.

Відтепер воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. З початку відкритого вторгнення їх продовжили вже 20 разів.

Зауважимо, що за нову тривалість воєнного стану та мобілізації в Україні Верховна Рада проголосувала 14 липня 2026 року. Їхнє продовження підтримали 313 і 311 народних депутатів відповідно.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, протягом 23 липня 2026 року війська країни-агресорки вкотре атакували всі напрямки фронту Донеччини. Найбільше — на Покровському.