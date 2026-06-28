Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Уродженця окупованої Горлівки визнали винним у державній зраді та добровільній участі у збройних формуваннях держави-агресора. За матеріалами справи, чоловік вступив до російської армії у 2023 році, а через два роки потрапив у полон під час боїв на Покровському напрямку. Свою провину повністю визнав у суді. До покарання за держзраду суд частково приєднав ще один рік за попереднім вироком, від якого чоловік свого часу ухилявся.

Про вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

У матеріалах справи йдеться, що засуджений — уродженець Горлівки Ігор Ш. У жовтні 2023 року він добровільно прибув до так званого “Горлівського центрального військового комісаріату”, де вступив до лав Збройних сил Росії. Там чоловіка призначили стрільцем окремої мотострілецької бригади, видали автомат АК-74, військову форму та інше спорядження.

За даними суду, спочатку Ігор Ш будував оборонні укріплення та охороняв позиції російських військових. Згодом його перевели до іншого підрозділу, де після проходження підготовки на полігоні відправили на Покровський напрямок. З червня по листопад 2025 року чоловік безпосередньо брав участь у бойових діях проти українських військових.

Потрапив у полон під час штурму українських позицій

2 листопада 2025 року під час штурму позицій Сил оборони України поблизу села Шахове Покровського району військовослужбовця взяли в полон українські захисники. Саме після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами державної зради та добровільної участі у збройних формуваннях держави-агресора.

У суді фігурант повністю визнав свою провину, підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті, та заявив, що щиро розкаюється. Він також взяв участь у слідчому експерименті, під час якого показав місця своєї служби та розповів, як саме потрапив у полон. Ці обставини суд визнав такими, що помʼякшують покарання.

Крім зізнання самого обвинуваченого, його провину підтвердили українські військові, які брали чоловіка в полон, результати впізнання за фотознімками, слідчий експеримент та інші матеріали справи.

Попередній вирок збільшив остаточний строк покарання

Під час розгляду справи суд також встановив, що ще у 2018 році Артемівський міськрайонний суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за незаконне зберігання наркотиків та вирощування конопель. Однак він ухилився від відбування цього покарання та перебував у розшуку.

Через це суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком до нового.

У результаті уродженця Горлівки визнали винним у державній зраді та добровільній участі у збройних формуваннях держави-агресора. Йому призначили остаточне покарання — 16 років позбавлення волі, конфіскацію всього майна та заборону протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше ми розповідали про вирок жінці, яка взяла гроші за повернення тіла військового з Донеччини. Уродженку Харкова засудили за шахрайство та призначили три роки позбавлення волі.