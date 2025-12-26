Володимир Путін готовий до поступок в інших регіонах України, але для миру вимагає всю Донеччину, — ЗМІ

Путин готовий до поступок в інших регіонах України, але для миру вимагає всю Донеччину. Ілюстративне фото: EPA

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Володимир Путін провів традиційне передноворічне засідання Державної ради, на якому обговорювали перемовини із США щодо закінчення війни в Україні. Російський диктатор заявив, що готовий піти на поступки в інших регіонах, але головною умовою миру з боку Росії залишається контроль над усією Донеччиною.

Про позицію Путіна повідомляє російське видання “Коммерсант”. Він озвучив її 25 грудня під час передноворічного засідання Державної ради.

На заході Путін присвятив більшість обговорень кадровій проблемі. Другою актуальною темою стали перемовини зі США щодо мирного плану для України.

“Він (Володимир Путін, — ред.) розповідав про домовленості в Анкориджі, про план американської сторони та про узгоджені на той час позиції. Американці від деяких своїх пропозицій відійшли в результаті переговорів із європейцями, і він вважає це проявом слабкості”, — пишуть російські журналісти.

Водночас Путін підтвердив готовність піти на поступки, які вже узгодили зі США, але щодо Донеччини не змінює позиції та вимагає всю територію області.

“Йдеться про те, що “Донбас наш”. Було сказано, що “питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла не обговорюється”. Водночас не виключено частковий обмін територіями з російського боку”, — переказують журналісти.

Однією з можливих поступок Путіна може стати доля Запорізької АЕС.

Нагадаємо, Україна на мирних перемовинах відмовляється виводити своїх військових із Донецької області, тоді як Росія прагне повністю її загарбати. У зв’язку з цими розбіжностями у позиціях, американська сторона намагається знайти компромісне рішення.

Зокрема, останні версії мирного плану від США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.

На тлі цих перемовин Президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”.