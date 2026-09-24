Де лінія фронту на Донеччині 24 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 23 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

1 195 влучань по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області нарахували поліцейські за добу 23 вересня. Атаки призвели до загибелі й поранення цивільних мешканців: у Краматорську обірвалися два життя, в Олександрівці — п’ять, одне — у Слов’янську. Водночас на фронті загарбники продовжують свій наступ. Розповідаємо, як минула доба в регіоні.

Загарбники били по містах та селах з артилерії, авіації та дронами

За даними поліції, минулої доби обстрілів зазнали міста Краматорськ та Слов’янськ, а також селище Олександрівка.

На Олександрівку росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби, через цю атаку загинули п‘ятеро людей, ще шестеро — поранені. Серед поранених, зокрема, є дитина. В селищі працював регіональний офіс Гуманітарної місії “Проліска”, внаслідок атаки троє її співробітників опинилися під завалами. Всіх вдалося деблокувати, одна працівниця отримала легкі осколкові поранення, ще двоє – гостру реакцію на стрес.

По Краматорську російські військові вдарили з РСЗВ “Ураган” та дронами — загинули двоє людей, поранені ще десятеро. Пошкоджені 14 осель, господарська споруда та три автівки.

Одна людина загинула і троє зазнали поранень у Слов’янську. Російські військові били по місту сім разів, зокрема двома авіабомбами. Пошкоджені 13 приватних будинків, чотири торгівельні павільйони, нежитлове приміщення та цивільне авто.

Поліція підрахувала, що за добу в регіоні постраждали 103 цивільні об’єкти, з яких 81 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково повідомив, що влучання також фіксували у Білозерському, де пошкоджені три двоповерхові будинки та п’ять гаражів. Загалом за добу росіяни завдали 18 ударів по населених пунктах Донецької області. З лінії фронту евакуювати вдалося 542 людини, зокрема 28 дітей.

Найбільше атак фіксували на Костянтинівському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили спроби російських сил вклинитися в оборону. Окупанти 15 разів атакували у бік Новоселівки, Дробишевого, Лимана, Масляківки, Діброви та Шийківки;

на Слов’янському напрямку російські військові провели шість штурмів поблизу Ямполя, Стародубівки та Миколаївки;

у бік Юрківки російські сили атакували на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 30 атак. Вони вели штурми поблизу Костянтинівки, а також у бік Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів;

на Покровському напрямку окупанти здійснили 23 атаки. Вони намагалися просунутися у бік Світлого, Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

Нагадаємо, Україна погодилася на “повне, негайне та безумовне” припинення вогню — понад 50 країн ООН просять Росію зробити те саме. Разом із тим дипломати закликають загарбників забезпечити негайне повернення на Батьківщину всіх затриманих, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей. Про це йшлося у спільній заяві 51 країни-члена ООН, яку опублікували 23 вересня.