Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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10 липня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинули восьмеро людей — п’ятеро у Біленькому, двоє у Шабельківці та один у Краматорській громаді. Ще двадцять один цивільний дістав поранень у різних населених пунктах області. Удари росіян за добу зруйнували 188 цивільних об’єктів, а ще 14 — у ніч на 11 липня. Серед них — АЗС, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та адміністративна будівля. Українські військові на Донеччині за добу відбили 118 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

10 липня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинули восьмеро людей та ще двадцять один дістали поранення

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 11 липня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинули семеро людей: п’ятеро у Біленькому та двоє у Шабельківці. За даними поліцейських серед загиблих у Біленькому є 14-річна дитина.

Зазначимо, начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко вранці 11 липня уточнив, що загальна кількість загиблих у Краматорській громаді внаслідок удару 10 липня зросла до восьми жителів.

Ще двадцять одна людина дістала поранень — семеро у Біленькому, семеро у Краматорську, троє у Билбасівці, двоє у Шабельківці, двоє у Слов’янську та одному у Дружківці та Олексієво-Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 10 липня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка:Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 161 житель Донеччини, ще 9 857 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

11 червня 2026-го від російських ударів постраждали 188 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 185 разів. Постраждали 16 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Билбасівка, Донецьке, Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, Черкаське, Шабельківка, Ясногірка, села Іверське, Львівка, Маяки, Новомиколаївка та Спасько-Михайлівка.

Протягом доби під обстріли потрапив 188 цивільних об’єктів, з них 148 — житлові будинки. Зокрема:

по Біленькому росіяни скинули 6 авіабомб “КАБ-250” та пошкодили 103 приватних будинки;

Шабельківку окупанти атакували трьома бомбами “КАБ-250” і зруйнували пошкоджено 22 приватних будинки та 6 автомобілів;

по Краматорську росіяни били 13 разів, з них три авіабомбами. Внаслідок вибухів руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, магазин, СТО, АЗС, автобус і 2 цивільних авто;

Слов’янськ загарбники атакували трьома БПЛА різного типу — пошкодження зазнали 2 приватних будинки, АЗС, 4 цивільних авто та інфраструктура;

Билбасівку окупанти атакували трьома КАБами і пошкодили 7 приватних будинків, магазин, 2 адмінбудівлі, господарську споруду та автомобіль;

у Новодонецькому пошкодили приватний будинок, центр дозвілля та 2 цивільних авто;

у Маяках зруйнували три приватних будинки:

у Спасько-Михайлівці пошкодили адмінбудівлю та 6 гаражів;

в Олексієво-Дружківці безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок;

ще по одному приватному будинку зруйнували у Ясногірці , Іверському та Львівці .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 11 липня росіяни пошкодили щонайменше 14 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів:

у Слов’янську пошкодили 5 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю, будівлю АЗС та автомобіль;

одну багатоповерхівку зруйнували у Дружківці ;

у Святогірську пошкодили приватні будинки, але їх кількість не уточнюють;

один приватний будинок пошкодили в Олександрівці ;

один автомобіль пошкодили у Миколаївській громаді ;

ще одну машину атакували у Курициному.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

118 разів за 10 липня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 10 липня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 118 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 38 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко та Сергіївка;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного;

23 рази російська армія йшла в атаку на Лиманському напрямку , де намагалась вклинитися в борону ЗСУ в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва та Ставки;

на Костянтинівському напрямку нарахували 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та Русин Яр;

шість разів російські загарбники штурмували на Краматорському напрямку у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки і Тихонівки;

на Олександрівському напрямку окупанти протягом доби двічі атакували у районі Тернового.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін заявив про створення медалі “За звільнення Костянтинівки”. Нею окупаційна влада планує нагороджувати російських військових, які брали участь у боях за місто. Водночас українські військові повідомляють про активні бойові дії в районі Костянтинівки, а дані аналітиків не підтверджують повного контролю російської армії над цією територією.