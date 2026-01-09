Стела на в'їзді у Покровськ до повномасштабного вторгнення, фото: Тетяна Костюченко

Доки за Покровськ тривають бої, його жителі присвячують рідному місту поезію. Згадують, яким було довоєнне місто, благають його триматися, моляться за захисників. Публікуємо рядки, в яких переселенці з Покровська діляться своїми почуттями до дому.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради видав онлайн-книгу історії та літератури про рідне місто. До збірки увійшли поезія і проза, краєзнавчі дослідження, образотворче мистецтво, фотографії, авторські пісні та відеопрезентації — роботи учасників літературно-мистецького конкурсу “Покровськ — столиця мого серця”.

Вільне Радіо публікує добірку віршів з видання.

На початок 2026-го головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська . Окупанти намагаються збільшувати тиск та шукати можливості для просування.

Палає мій Покровськ

Колись палав Покровськ вогнями,

Весь в сяйві ламп та ліхтарів,

Зірки світились над копрами,

Чумацький шлях вгорі згорів.

Шахтарське місто не вгавало,

Вугілля стало «на-гора»,

Навчалося і працювало,

І шанувало Кобзаря.

Тепер від жалю серце плаче –

Горить, палає знов Покровськ!

Вогнем ненависті та злості

Прекрасне місто зайнялось.

Як погорільці, покровчани

В безхатьках опинились вмить…

Немає мудрих поміж нами

Криваву бійню зупинить.

Ніна Полухіна, Покровськ

У місті рідному вибухи й дим…

У рідному місті вибухи й дим.

Важко прощатись буде із ним.

Палають школи, рвуться мости,

І розумієш: наступний ти.

Місто найкраще, любе всім нам

Зі смертю лишається сам на сам

Хто я для нього: зрадник чи боягуз,

Що у страху своєму загруз?

Стану скарбничим його див і красот,

Всіх перемог, мрій і чеснот,

У своїй пам’яті все збережу,

Дітям і внукам колись розкажу.

Може, й не знає Покровськ мій того,

Що він столиця серця мого!

Кіра Гайдук, Кривий Ріг (Родинська ЗОШ №8, Донецька область)

Мій Покровськ

Душа на уламки. Думки, як в тумані…

Дивлюсь на світлини, що манять з екрану.

Дивлюсь в телефон, де на фото з тобою,

Ми разом жили та не знали про горе.

Мій рідний Покровськ, ти мій батько-хрещений,

Блукаю у снах по алеях зелених,

Квітучі каштани, в трояндах все місто…

Вернутись б до тебе, писати б начисто

Сторінки нової глави про життя.

На жаль, у минуле нема вороття!

Війна увірвалась в шахтарськеє місто.

Брудна та безжалісна — сила нечиста.

У люті та міці своїй не вагайся.

Незламний Покровськ, я благаю: “Тримайся!”

Олена Голузинець, Дніпро, (ЗОШ №12, 8-А клас, м. Покровськ, Донецька область)

Боже, нас почуй…

Шукаю з ким би перемовитись хоч словом,

Рідня на відстані, я в повній самоті.

А друзі по світу роз’їхались раптово,

Лише по вайберу їх чую голоси.

По телефону чую — така радість!

Що всі живі, хоча в чужім краю…

Яка ж гірка прийшла до мене старість,

За мій Покровськ я плачу та молю.

Молюся щиро та благаю Матір Божу:

“Спаси солдатів, та в бою допоможи.

Вгамуй рашистську армію ворожу,

Та нашу землю від навали збережи”.

Навколішки люди в руїнах,

(бо церкви розбомбили, там одні хрести),

Дай сили православній Україні,

Благають: “Боже, нас почуй та захисти!”

Надія Останіна, Київ

***

Все більше військових,

Все менше цивільних,

І проміжок часу спливає повільно

Між виєм сирени і вибухом влучним,

І вже посміхатися якось не зручно…

Не зручно радіти, сміятися дзвінко,

Бо люди втрачають життя і домівки…

І десь у повітрі зависла напруга,

Під серцем ховається смуток і туга,

І проміжок часу спливає повільно,

Все більше військових,

Все менше цивільних…

Надія Житниченко, Покровськ

Нагадаємо, рідні письменника Богдана Слющинського та оператора Віктора Дєдова з Маріуполя видали книгу з їхніми творами “Обірваних рядків змовкаюча струна”. Життя обох авторів обірвалось у 2022 році під час бомбардувань Маріуполя.

Також Вільне Радіо розповідало про збірку творів маріупольської письменниці Наталі Харакоз “Новели Азовського узбережжя”, яку рідні видали видали після смерті авторки у заблокованому росіянами Маріуполі.