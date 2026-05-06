Ілюстративне фото ремонтних робіт: Вільне Радіо

Від ранку 6 травня на відрізку від проспекту Миру до вулиці Паркової вулицю Василя Стуса в Краматорську перекрили через ремонтні роботи. На зазначеній ділянці тимчасово неможливий рух транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Обмеження руху на вулиці Стуса торкнулося громадського транспорту: він курсує зміненими маршрутами, попередили у Краматорській міській раді.

Нагадаємо, в Краматорську оголосили День жалоби в пам’ять про людей, життя яких обірвалися через бомбардування міста 5 травня. Кількість жертв тієї атаки вкотре збільшилась: на ранок відомо про шістьох загиблих та ще 13 поранених.

Раніше стало відомо, що управління ЖКГ Краматорської міськради оголосило новий тендер на ремонт автошляхів на території громади. Цього разу за відновлення 15 200 м2 дороги готові заплатити до 25, 6 млн грн із бюджету громади.