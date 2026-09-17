Вибори до Держдуми РФ на ТОТ: чи безпечно йти на дільницю та що робити, якщо змушують

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18–20 вересня Росія планує провести вибори до Державної думи, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Мешканців ТОТ можуть змушувати брати участь у голосуванні, водночас українська розвідка попереджає про можливі провокації біля так званих виборчих дільниць. Чи безпечно йти голосувати, що робити, якщо окупаційна влада змушує це робити, та чи може участь у такому голосуванні мати наслідки за українським законодавством — розповідаємо у матеріалі.

Голосування за депутатів Держдуми Росії заплановане на 18–20 вересня 2026 року. Основний день голосування — 20 вересня.

Окупаційна влада також організовує “виборчий процес” на тимчасово окупованих територіях України — в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.

Більше про вибори 2026 року, а також про те, як вони проходитимуть у Росії та на тимчасово окупованих територіях, ми розповідали в окремому матеріалі.

Україна та більшість країн світу не визнають вибори на ТОТ України. Міжнародні організації не направляють на тимчасово окуповані території офіційних спостерігачів, а проведення виборів суперечить нормам міжнародного права. Про це також заявляла Центральна виборча комісія України.

Чи безпечно йти на виборчу дільницю

10 вересня 2026 року Служба безпеки України повідомила про можливість провокацій і терористичних актів під час незаконних виборів до Держдуми та примусового дострокового голосування на тимчасово окупованих територіях.

За даними розвідки, серед можливих сценаріїв — підриви так званих виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі, яку використовуватимуть під час голосування, а також замахи на представників окупаційних адміністрацій і кандидатів.

Через це СБУ рекомендує мешканцям ТОТ із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей.

Зокрема, розвідка радить не перебувати без потреби біля “виборчих” дільниць, адміністративних будівель, залучених до проведення голосування, та військових об’єктів російських військових.

Що робити, якщо змушують голосувати

На окупованих територіях люди можуть опинитися під тиском російської влади. Їх можуть змушувати прийти на дільницю, отримати російський бюлетень або іншим способом продемонструвати участь у виборчому процесі.

У такій ситуації насамперед варто дбати про власне життя та здоров’я.

Якщо відмова може призвести до затримання, насильства, погроз чи іншої небезпеки, не варто наражати себе або близьких на додатковий ризик. Фізично протистояти озброєним представникам окупаційної влади може бути небезпечно.

Чи покарають за те, що людина проголосувала під примусом

Важливо розрізняти голосування під примусом і добровільну участь в організації незаконних виборів.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованій території, а також за публічні заклики до їх проведення.

Йдеться, зокрема, про добровільну роботу у так званих виборчих комісіях, агітацію чи іншу допомогу в організації незаконного виборчого процесу.

Якщо ж людину змушують прийти на дільницю або виконати іншу вимогу під загрозою покарання чи насильства, першочерговим залишається збереження її життя та здоров’я.

Що робити в дні голосування

На основі заяв українських офіційних представників та законодавства, можна сформулювати такі поради на цей період:

уникайте без потреби місць масового скупчення людей із 17 до 21 вересня;

не відвідуйте без необхідності так звані виборчі дільниці та адміністративні будівлі, залучені до голосування;

не погоджуйтеся добровільно на роботу, пов’язану з організацією незаконних виборів;

не допомагайте окупаційній владі проводити агітацію чи голосування;

якщо вас змушують брати участь — насамперед дбайте про власну безпеку і не вступайте у фізичне протистояння, яке може становити загрозу життю;

не намагайтеся фіксувати порушення чи провокації, якщо це створити небезпеку для вас чи ваших близьких.

Раніше ми розповідали, хто балотується до Держдуми Росії від окупованої частини Донеччини. Серед кандидатів — учасники так званої “СВО”, пропагандисти та колишні шахтарі.