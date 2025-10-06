У жовтні родини полонених захисників Маріуполя проведуть акцію-протест у Києві: як долучитися

Акція на підтримку полонених. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Родини захисників Маріуполя, які знаходять у полоні Росії вже майже чотири роки, проведуть акцію-протест у Києві. Вони хочуть привернути увагу влади, аби та “виконала всі обіцянки, які дала під час наказу скласти зброю” — повернути рідних з неволі.

Про це Вільному Радіо розповіла співзасновниця ГО “Спільнота Оленівки” Анастасія Гондюл.

Наступного тижня — 14 та 15 жовтня з 8:00 — у Києві на майдані Незалежності сім’ї полонених оборонців Маріуполя організують акцію-протест, аби привернути увагу влади. Учасники вимагатимуть, аби вона “виконала всі обіцянки, які дала під час наказу скласти зброю”.

Для довідки: 17-20 травня 2022 року захисники Маріуполя, переважно оборонці “Азовсталі”, за наказом вищого командування склали зброю та здалися в полон російським військам.

“Ми знаємо правду — про статистику обмінів і про те, скільки насправді повертається за гучними словами “Оборонці Маріуполя”. Обіцянки мають бути виконані. Ми вимагаємо звільнення тих, хто виходив у полон за наказом. Якщо їх називають важкою категорією, це не означає, що вони мають залишатися там роками”, — каже Анастасія.

Вона уточнила, що під час акції учасники спільноти та охочі планують “живим ланцюгом” виходити на дорогу. Робитимуть це лише під час зеленого сигналу світлофора.

“Як можна називати себе вдячними захисникам, якщо тих, хто виходив за наказом, держава залишила на четвертий рік у полоні? Ми не маємо права мовчати. Не маємо часу чекати, бо час — це життя наших рідних”, — сказала Анастасія Гондюл.

Ще наприкінці квітня сім’ї важкопоранених захисників Маріуполя планували провести акцію, бо хотіли привернути увагу до своїх вимог. Вони збиралися голодувати, аби домогтися зустрічі з президентом України та порушити питання повернення військових з полону.

Нагадаємо, під час обміну полоненими, який Україна та Росія провели 2 жовтня, на підконтрольну територію повернули як мінімум сімох захисників Маріуполя з “Азову”, морської піхоти, прикордонних військ та ТрО. Окрім цього, вдалося повернути залізничника Донецької залізниці.