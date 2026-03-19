Виплата 1500 гривень українцям у квітні: хто саме отримає та як це відбудеться (ДЕТАЛІ)

У квітні майже 13 млн українців отримають по 1500 гривень. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Уряд схвалив анонсовану напередодні виплату одноразової матеріальної допомоги розміром 1 500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Гроші надійдуть у квітні — автоматично, без жодних додаткових заяв. Розповідаємо, які саме категорії населення таким чином підтримають.

Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України. Додаткові подробиці стосовно програми виклали у постанові Кабміну №341 від 18 березня.

Що відомо про квітневу програму підтримки

Додаткові одноразові виплати по 1500 гривень вразливим категоріям населення анонсував Президент України Володимир Зеленський 12 березня. Цю виплату, за очікуваннями української влади, зможуть отримати близько 13 мільйонів людей. Виплати проведуть у квітні 2026 року.

“Одноразова доплата 1500 грн надійде у квітні. Її отримають майже 13 млн людей: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері”, — заявила 18 березня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Хто саме отримає додаткові 1500 гривень у квітні

Згідно з затвердженою урядом постановою, до отримувачів допомоги увійдуть:

пенсіонери (за віком, по інвалідності, через втрату годувальника), розмір пенсії яких не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (на березень 2026 року це 25 950 грн);

пенсіонери, які отримують спеціальні пенсії або за вислугу років розміром не більше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних;

пенсіонери по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, які отримують виплати за спеціальними законами (про військовослужбовців, держслужбовців, народних депутатів, наукових працівників, постраждалих від Чорнобильської катастрофи), а також отримувачі соціальної пенсії, якщо розмір пенсії не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних;

учасники бойових дій (АТО/ООС, захист України від агресії РФ), учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, а також члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, — незалежно від розміру пенсії;

ВПО, які отримують допомогу на проживання;

малозабезпечені сім’ї;

отримувачі базової соціальної допомоги;

люди, які не мають права на пенсію та отримують державну соціальну допомогу;

люди з інвалідністю без права на пенсію;

утриманці померлого годувальника, який не набув права на пенсію;

люди, які доглядають за людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу і проживають разом з нею;

непрацюючі пенсійного віку без права на пенсію, яким призначили тимчасову допомогу у період 2018–2020 років;

люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

діти у багатодітних сім’ях, діти одиноких матерів, діти під опікою або піклуванням;

діти з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності — зокрема з ДЦП, онкозахворюваннями, орфанними хворобами, цукровим діабетом I типу, нирковою недостатністю IV ступеню, вродженими вадами розвитку, тяжкими психічними розладами, а також ті, що потребують трансплантації органа або паліативної допомоги чи отримали тяжку травму;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

Як проведуть виплати

Одноразову допомогу нарахують автоматично через ті самі механізми, за якими люди вже отримують пенсії та інші виплати. Додаткові 1500 гривень надійдуть на рахунки в банках або через Укрпошту. Заяв та додаткових звернень не потрібно, уточнили у пресслужбі уряду.

Нагадаємо, також 18 березня Кабінет міністрів ухвалив програму "Кешбек на пальне", тож з 20 березня українці зможуть скористатися ініціативою. Вони отримають часткову компенсацію витрат на АЗС, які беруть участь у програмі.