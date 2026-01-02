Виплати військовим та оздоровлення дітей: скільки й на який соцзахист витрачатимуть гроші у Білозерській громаді у 2026 році

Табличка на в'їзді в Білозерське, ілюстративне фото: Вільне Радіо

Виплати переселенцям, чорнобильцям та мобілізованим землякам передбачили у 2026 році у Білозерській МВА. Розповідаємо детальніше, скільки грошей і на які статті запланували у громаді на соціальний захист.



Про заплановані витрати журналісти Вільного Радіо дізнались з бюджету Білозерської МВА на 2026 рік, який вже підписав начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв.

На соцзахист у 2026 році у Білозерській громаді запланували 7 млн 384 тис. 545 грн.

2 930 140 грн (або 40% від загальної суми) — це зарплата співробітникам Управління соціального захисту населення Білозерської міськради (зараз це 5 людей, які працюють за 10, бо є ще 5 вакансій).

На вирішення проблем соціального захисту населення — 3 981 960 гривень з місцевого бюджету:

матеріальна допомога цивільним, звільненим з полону, в т.ч. ВПО — 150 тис. грн (розрахована на 1 людину);

матеріальна допомога ВПО — 50 тис. грн (по 5 тис. грн для 10 людей);

підтримка та допомога мешканцям громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України — 250 тис. грн (по 5 тис. грн на 50 людей);

матеріальна допомога сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам — 100 тис. грн ( по 10 тис. грн для 10 людей);

одноразова допомога людям похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах передбачено — 50 тис. грн ( по 10 тис. грн для 5 людей);

одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, яких прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони за контрактом — 200 тис. грн ( по 50 тис. грн для 4 людей);

матеріальна допомога одному із членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України — 150 тис. гривень (по 15 тис. грн для 10 людей);

одноразова матеріальна допомога ветеранам війни та людям з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС — 50 тис. грн (по 5 тис. грн для 4 людей з інвалідністю 3 групи), по 3 тис. грн для 4 людей з інвалідністю 2 групи, по 1 тис. грн для 18 УБД);

одноразова матеріальна допомога важкопораненим військовослужбовцям з Білозерської громади — 250 тис. грн ( по 50 тис. грн для 5 людей);

одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям звільнених з полону — 100 тис. грн (по 50 тис. грн для 2 людей);

безоплатний проїзд один раз на рік для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом — 2 тис. грн;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян— 5 000 гривень;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки — 507 тис. грн;

соціальні гарантії фізособам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги — 12 тис. 960 грн;

соціальний захист ветеранів війни — 500 тис. грн.

Також заплановані інші виплати населенню на 2 млн 925 тис. грн:

матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — 270 тис. грн (по 15 тис. грн на 18 людей);

матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав — 30 тис. грн (по 3 тис. грн для 10 людей);

матеріальна допомога непрацюючим малозабезпеченим людям, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю — 70 тис. грн. (по 5 тис. грн на 14 людей);

одноразова грошова допомога людям, житло яких постраждало від пожежі, стихійного лиха, інших непередбачуваних обставин, які зруйнували житло, в тому числі внаслідок збройної агресії російської федерації передбачено — 100 тис. грн (по 10 тис. грн для 10 людей);

матеріальна допомога онкохворим та тяжкохворим — 60 тис. грн (по 15 тис. грн для 4 людей);

облаштування меморіалу пам’яті Захисників та Захисниць Білозерської громади в інших регіонах України — 20 тис. грн;

матеріальна допомога дітям зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України до Дня Захисників і Захисниць України — 100 тис. грн (по 5 тис. грн на 20 людей);

матеріальна допомога Захисникам та Захисницям України, ветеранам війни до Дня Захисників і Захисниць України — 600 тис. грн (по 10 тис. грн на 60 людей);

санаторно-курортне лікування ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України або соціальне відновлення на умовах співфінансування з обласним бюджетом 50/50 — 75 тис. грн (по 15 тис. грн на 5 людей).

Зазначимо, цифри можуть бути не остаточними. Якщо по якусь з допомог звернеться більше людей — бюджет можуть вирішити перерозподілити. Уточнювати всі дані щодо подання документів на будь-який з видів допомог варто в Управлінні соціального захисту населення громади.

