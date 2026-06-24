Село Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Колаж Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

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У більшості сіл навколо Бахмута й Часового Яру не лишилося жодного вцілілого будинку. Це видно на оновлених супутникових знімках жовтня 2024 року, які Google нещодавно додав у відкритий доступ. Ми порівняли їх із кадрами від серпня 2022 року та показуємо, що російська армія зробила з 12 селами регіону.

Сервіс супутникових знімків Google оновив фотографії навколо Бахмута. Кадри компанії Airbus датовані жовтнем 2024 року, але у вільному доступі вони з’явилися тільки у 2026 році. Квадрат території з оновленими фотографіями має такий вигляд:

Територія в районі Бахмута та Часового Яру, де оновили знімки. Скриншот: Google Earth

Попередні кадри цього району публікували у серпні 2022 року від компанії Maxar. Саме з ними ми й порівнюватимемо, як повномасштабна війна змінила краєвиди сіл навколо Бахмута.

Щоб побачити різницю, проведіть по світлині вправо чи вліво пальцем (на телефоні) або мишкою (на комп’ютері).

Який вигляд має село Іванівське на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Іванівське Бахмутської громади вкрай зруйноване. Між вулицями добре видно окопи, а кількість вирв неможливо підрахувати навіть приблизно — ними всіяний кожен клаптик території села.

Супутникові знімки приватних будинків на вулицях Садовій, Східній та Артема в селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки приватних будинків на вулицях Садовій, Східній та Артема в селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки приватних будинків на вулицях Шосейній, Миру, Зарічній та Хрещенівській у селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки приватних будинків на вулицях Шосейній, Миру, Зарічній та Хрещенівській у селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки приватних будинків на вулицях Зарічній, Зеленій та Свободи в селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Від підприємств, що розташовувались у селі, теж залишилися самі груди брухту.

Супутникові знімки підприємств у селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки підприємств у селі Іванівське у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Ягідне на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Ягідне Бахмутської громади майже знищене. Частково вціліли хіба кілька споруд.

Супутникові знімки споруд на Другому Переїзному провулку в селі Ягідне у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки споруд на Другому Переїзному провулку в селі Ягідне у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Берхівка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

У селі Берхівка Бахмутської громади не вдалося побачити жодної вцілілої споруди.

Супутникові знімки споруд на вулицях Комсомольській та Луговій у селі Берхівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки споруд на вулицях Комсомольській, Травневій, Підгорній та Луговій у селі Берхівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки споруд на вулицях Комсомольській та Підгорній у селі Берхівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Дубово-Василівка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Дубово-Василівка розташоване поряд із Берхівкою, але належить уже до Соледарської громади. Населений пункт має лише одну вулицю — російські окупанти знищили її дощенту.

Супутникові знімки споруд на вулиці Профінтерну в селі Дубово-Василівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки споруд на вулиці Профінтерну в селі Дубово-Василівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Парасковіївка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

У Парасковіївці Соледарської громади знищені майже всі приватні будинки, а багатоповерхівки та споруди шахт зі знімків здаються лише пошкодженими.

Супутникові знімки будинків на вулицях Польовій, Березневій та Залізничній у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Центральній, Березневій, Зеленій, Верхній та Залізничній у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Центральній, Октябрьській та Світлій у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Центральній та Октябрьській у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Центральній та Нижній у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Шосейній, Льотчиків та Молодіжній у селі Парасковіївка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має селище Красна Гора на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Селище Красна Гора Бахмутської громади за рівнем руйнувань схоже на сусідню Парасковіївку — майже всі приватні будинки знищені, а багатоповерхові споруди пошкоджені частково.

Супутникові знімки будинків на вулицях Миру та Тараса Шевченка в селищі Красна Гора у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулицях Незалежності, Переможній, Миру, Абрикосовій, Молодіжній та Озерній у селищі Красна Гора у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Благодатне на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Благодатне, що має одну вулицю та провулок, межує з містом Соледар. Саме тут і закінчуються оновлені кадри — фотографії Соледара на мапи Google ще не додали.

Супутникові знімки будинків на вулиці Самойлівській у селі Благодатне у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має селище Підгородне на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Селище Підгородне Соледарської громади лише частково потрапило на оновлені супутникові знімки. Західна частина селища має вкрай зруйнований вигляд.

Супутникові знімки будинків на вулиці Піщаній у селищі Підгородне у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має селище Хромове на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Селище Хромове Бахмутської громади розташоване впритул до Бахмута. На кадрах не видно жодного будинку, який вцілів би під час боїв.

Супутникові знімки будинків на вулиці Підгорній у селищі Хромове у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулиці Підгорній у селищі Хромове у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Богданівка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Кадри Богданівки Часовоярської громади справляють враження, ніби за нього тривали довгі бої, адже вся територія села всіяна вирвами.

Супутникові знімки будинків на вулиці Радянській у селі Богданівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулиці Радянській у селі Богданівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Григорівка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Григорівка Часовоярської громади теж не має жодної вцілілої будівлі.

Супутникові знімки будинків на вулиці Сільській та провулку Родниковому в селі Григорівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулиці Сільській у селі Григорівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Який вигляд має село Калинівка на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Село Калинівка Часовоярської громади вкрай зруйноване, адже через цю місцевість російська армія з 2023 року намагається штурмувати Часів Яр.

Супутникові знімки будинків на вулиці Октябрьській та Комунарів у селі Калинівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки будинків на вулиці Жовтневій, Лісовій та Первомайській у селі Калинівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Супутникові знімки підприємства в селі Калинівка у серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі знімків Google Maps

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розбирали кадри села Миколайпілля у травні 2026 року, яке розташоване за 13 кілометрів на схід від Костянтинівки.

Також ми показували, який вигляд має селище Райське Дружківської громади, що за 7 кілометрів від позицій окупаційної армії.