Від 2024 року ключовим підтвердженням права власності на нерухомість є запис у державному реєстрі. Саме він дозволяє швидко й точно перевірити дані про майно незалежно від наявності паперових документів. Як самостійно знайти свою нерухомість у базі, скільки це коштує та що робити, якщо інформації там немає — розповідаємо в матеріалі.

Що потрібно знати перед перевіркою

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) — це єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на землю, квартири, будинки та іншу нерухомість.

Інформацію з реєстру можуть отримати:

власник майна;

покупець або орендар;

уповноважений представник.

Довідка надається в електронній формі через “Дію” або сайт Мін’юсту, а також у паперовому форматі через ЦНАП чи нотаріуса.



Важливо: автоматичного перенесення даних, зареєстрованих до 2013 року, не відбулося. Тож якщо ви, приміром, купували квартиру у 2005-му і з того часу нічого з нею не робили, у новому реєстрі її, скоріш за все, немає.

Також пряма можливість отримати швидку довідку через портал “Дія” за 40 грн наразі частково обмежена з міркувань безпеки або через технічні збої в публічному доступі до реєстрів.

Як отримати витяг з реєстру онлайн

Через портал “Дія”:

Авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою КЕП (електронного підпису), BankID, файлового або апаратного ключа. Оберіть послугу “Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Заповніть форму, вказавши критерій пошуку (адреса, реєстраційний номер майна, кадастровий номер ділянки або дані власника). Сплатіть онлайн адміністративний збір 40 грн (сума може змінюватись залежно від обсягу інформації).

Для окремих категорій, зокрема ВПО, збір може не стягуватися — це варто уточнювати безпосередньо в центрі надання адмінпослуг.

Які документи необхідні для офлайн-звернення

Якщо ви вирішили звернутися до ЦНАПу, нотаріуса або державного реєстратора особисто, підготуйте:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

квитанцію про сплату адмінзбору (або документ, що підтверджує право на пільги).

Якщо майно перебуває у спільній власності, звертатися мають усі співвласники одночасно. Це особливо важливо для приватизованого житла.

Що робити, якщо інформацію не надали або не знайшли

Якщо після запиту ви отримали відповідь “Відомості відсутні”, це може свідчити про те, що:

в даних є помилка: адреса або номер об’єкта вказані некоректно. Варто спробувати інший критерій пошуку (за РНОКПП власника, повною адресою). майно не оцифроване: якщо інформація про право власності не перенесена у новий реєстр (з 2013 року), існують два варіанти:

звернутися до ЦНАПу: власник подає правоустановчі документи (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, техпаспорт, паспорт та код). Якщо майно у співвласності, подавати заяву мають всі співвласники одночасно;

спробувати отримати інформацію через портал “Дія”: можна скористатися онлайн-послугою державної реєстрації нерухомого майна. Для цього потрібен електронний підпис або електронний ключ, який можна отримати через банк або податкову. Після подання заяви документи надходять до державного реєстратора, який реєструє право на майно.

Що робити, якщо архів БТІ залишився на ТОТ

Власники житла, оформленого до 2013 року, опиняються у складнішій ситуації, якщо архів Бюро технічної інвентаризації (БТІ), де зберігалися документи, залишився на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.

За словами юристки благодійного фонду “СхідСОС” Аліни Родіної, станом на березень 2026 року для таких випадків немає простого способу перевірити своє майно онлайн.

“Після 2014 року державні реєстратори надсилають запит до БТІ, яке реєструвало право власності до 2013 року. Якщо БТІ залишилося на ТОТ або архіви не вивезено, підтвердити право власності практично неможливо. У цьому випадку реєстратор спочатку призупиняє розгляд, а потім може відмовити в реєстрації”, — пояснює юристка журналістам Вільного Радіо.

У такому випадку, зазначає фахівчиня, є сенс звертатися до БТІ, якщо воно релокувалося і може видати довідку. В окремих регіонах, наприклад у Запорізькій області, практикують отримання витягів до 2014 року, що допомагає зареєструвати майно.

Якщо підтвердити право власності через БТІ неможливо, наступним кроком є суд:

“Людина має розглядати варіант судового встановлення права власності або оскарження відмови реєстратора. Це процедура непроста: потрібна участь юриста та сплата судового збору (приблизно 1 300 грн), хоча деякі категорії громадян можуть не платити”, — пояснює Аліна Родіна.

Юристка наголошує: без підтвердження права власності неможливо отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло — ні за програмою житлових ваучерів, ні за “ЄВідновленням”.

Що робити у разі порушення прав

Якщо ви виявили у реєстрі майно, яке вам не належить, або навпаки — ваші дані змінені без вашої згоди:

зверніться до Міністерства юстиції зі скаргою на дії реєстратора,

подайте заяву до поліції про можливі шахрайські дії,

подайте звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Чинний Уповноважений — Дмитро Лубінець.

Звернення до Омбудсмана можна подати особисто, поштою за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8 або через скриньку за тією ж адресою. Також надіслати звернення можна електронною поштою: [email protected].

Також діє безкоштовна гаряча лінія: 0-800-501-720.

