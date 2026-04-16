Від 2024 року ключовим підтвердженням права власності на нерухомість є запис у державному реєстрі. Саме він дозволяє швидко й точно перевірити дані про майно незалежно від наявності паперових документів. Як самостійно знайти свою нерухомість у базі, скільки це коштує та що робити, якщо інформації там немає — розповідаємо в матеріалі.
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) — це єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на землю, квартири, будинки та іншу нерухомість.
Інформацію з реєстру можуть отримати:
Довідка надається в електронній формі через “Дію” або сайт Мін’юсту, а також у паперовому форматі через ЦНАП чи нотаріуса.
Важливо: автоматичного перенесення даних, зареєстрованих до 2013 року, не відбулося. Тож якщо ви, приміром, купували квартиру у 2005-му і з того часу нічого з нею не робили, у новому реєстрі її, скоріш за все, немає.
Також пряма можливість отримати швидку довідку через портал “Дія” за 40 грн наразі частково обмежена з міркувань безпеки або через технічні збої в публічному доступі до реєстрів.
Через портал “Дія”:
Для окремих категорій, зокрема ВПО, збір може не стягуватися — це варто уточнювати безпосередньо в центрі надання адмінпослуг.
Якщо ви вирішили звернутися до ЦНАПу, нотаріуса або державного реєстратора особисто, підготуйте:
Якщо майно перебуває у спільній власності, звертатися мають усі співвласники одночасно. Це особливо важливо для приватизованого житла.
Якщо після запиту ви отримали відповідь “Відомості відсутні”, це може свідчити про те, що:
Власники житла, оформленого до 2013 року, опиняються у складнішій ситуації, якщо архів Бюро технічної інвентаризації (БТІ), де зберігалися документи, залишився на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.
За словами юристки благодійного фонду “СхідСОС” Аліни Родіної, станом на березень 2026 року для таких випадків немає простого способу перевірити своє майно онлайн.
“Після 2014 року державні реєстратори надсилають запит до БТІ, яке реєструвало право власності до 2013 року. Якщо БТІ залишилося на ТОТ або архіви не вивезено, підтвердити право власності практично неможливо. У цьому випадку реєстратор спочатку призупиняє розгляд, а потім може відмовити в реєстрації”, — пояснює юристка журналістам Вільного Радіо.
У такому випадку, зазначає фахівчиня, є сенс звертатися до БТІ, якщо воно релокувалося і може видати довідку. В окремих регіонах, наприклад у Запорізькій області, практикують отримання витягів до 2014 року, що допомагає зареєструвати майно.
Якщо підтвердити право власності через БТІ неможливо, наступним кроком є суд:
“Людина має розглядати варіант судового встановлення права власності або оскарження відмови реєстратора. Це процедура непроста: потрібна участь юриста та сплата судового збору (приблизно 1 300 грн), хоча деякі категорії громадян можуть не платити”, — пояснює Аліна Родіна.
Юристка наголошує: без підтвердження права власності неможливо отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло — ні за програмою житлових ваучерів, ні за “ЄВідновленням”.
Якщо ви виявили у реєстрі майно, яке вам не належить, або навпаки — ваші дані змінені без вашої згоди:
Звернення до Омбудсмана можна подати особисто, поштою за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8 або через скриньку за тією ж адресою. Також надіслати звернення можна електронною поштою: [email protected].
Також діє безкоштовна гаряча лінія: 0-800-501-720.
