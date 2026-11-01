З 1 листопада у Словʼянську розпочали опалювальний сезон: скільки домівок вже під’єднали

Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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З 1 листопада в Словʼянську офіційно розпочався опалювальний сезон. Від ранку фахівці розпочали подавати тепло до багатоповерхівок міста. Скільки вже вдалося під’єднати — читайте далі.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, від ранку 1 листопада у Словʼянську розпочався опалювальний сезон — фахівці “Донецьктеплокомуненерго” подають тепло до багатоповерхівок міста. На 14 годину їм вдалося під’єднати вже 254 будинки.

“Зрозуміло, щоб тепло стало у самих квартирах, треба ще добре попрацювати нашим комунальникам. Чим вони зараз і займаються”, — розповів Лях.

Напередодні міська влада зазначала, що в 85 житлових багатоповерхівках Слов’янська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири.