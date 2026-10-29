Суд вирішив стягнути з “Краматорськтеплоенерго” понад 285 млн грн боргу за газ

Краматорська ТЕС. Фото: “Краматорськтеплоенерго”

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“Нафтогаз Трейдинг” постачав газ “Краматорськтеплоенерго” протягом п’яти місяців, але теплопостачальник не розрахувався за нього повністю. Через це Господарський суд Донеччини зобов’язав підприємство сплатити понад 285,5 млн грн, з яких 277,3 млн грн становить борг за газ, а решта — пеня та інші нарахування за прострочення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області від 26 жовтня 2026 року, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чому “Краматорськтеплоенерго” заборгувало за газ

Як випливає з матеріалів справи, 28 жовтня 2025 року “Нафтогаз Трейдинг” уклав договір на постачання газу з “Краматорськтеплоенерго”. За твердженням газопостачальника, теплопостачальник не повністю оплатив отримані обсяги за період із листопада 2025-го по березень 2026 року.

У серпні 2026 року “Нафтогаз Трейдинг” звернувся до суду, щоб стягнути заборгованість.

“Краматорськтеплоенерго” подало відзив і попросило розглянути справу без участі свого представника. Водночас у доступному судовому рішенні не деталізують, які саме заперечення виклав відповідач.

Скільки грошей мають стягнути з теплопостачальника

Суд задовольнив позов повністю.

З “Краматорськтеплоенерго” постановили стягнути:

277,3 млн грн — основний борг за газ;

6,8 млн грн — пеня за прострочення оплати;

677 тис. грн — три відсотки річних;

735 тис. грн — інфляційні втрати.

Загальна сума боргу, пені та інших нарахувань становить понад 285,5 млн грн. Окремо підприємство має сплатити 479 тис. грн судового збору. Разом це майже 286 млн грн.

Рішення ще не набрало законної сили. “Краматорськтеплоенерго” може оскаржити його до Східного апеляційного господарського суду протягом 20 днів після складення повного тексту рішення.

Які борги має “Краматорськтеплоенерго”

“Краматорськтеплоенерго” — приватне підприємство, яке минулого опалювального сезону забезпечувало теплом понад 52 тисячі жителів Краматорська.

У квітні 2026 року директор Роман Поліщук повідомляв, що загальна сума боргів теплопостачальника перевищила 2,9 млрд грн. За його словами, мешканці сплачували лише близько третини нарахувань за тепло. Він попереджав, що за таких умов підприємство може зупинити роботу.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Донецької області також зобов’язав Краматорський водоканал сплатити понад 3,5 млн грн за електроенергію, спожиту в березні 2021 року.