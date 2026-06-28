Армія РФ від початку повномасштабної війни пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Скриншот з відео/Володимир Зеленський

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Російські війська пошкодили сотні храмів та інших релігійних споруд по всій Україні від початку відкритого вторгнення. За словами президента Володимира Зеленського, до цього переліку вже входить 740 об’єктів — від невеликих сільських церков до святинь національного значення.

Про це глава держави заявив під час заходу з нагоди 30-річчя Конституції України.

За словами президента, російські удари зачепили релігійні споруди як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах.

“740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін. Поранені храми України — посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах”, — сказав Володимир Зеленський.

Зруйнована Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Закітному, 31 травня, 2026 року. Скриншот з відео/81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Президент також нагадав, що після російської масованої атаки в ніч на 15 червня до цього списку додався й Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Наслідки атак по Києву 15 червня, 2026 року. Фото: ДСНС

Для довідки: Станом на 15 липня 2025 року від обстрілів на Донеччині постраждали щонайменше 132 релігійні споруди. Серед зруйнованих або пошкоджених будівель — храми, молитовні доми та інші об’єкти релігійних громад. Частина з них залишилася на окупованій території.

Також нагадаємо, що наприкінці травня 2026 року у селі Закітне Донецької області частково згоріла після атаки російського безпілотника Церква Різдва Пресвятої Богородиці. За даними українських військових, окупанти скинули на будівлю боєприпас із запалювальною сумішшю.