Руслан Куртмаллаєв після повернення з полону та його дружина в 2024 році. Колаж Вільного Радіо

Серед 150 військових, яких Україні вдалося повернути в межах обміну 5 лютого, був морський піхотинець Руслан Куртмаллаєв. Він є ветераном АТО/ООС та потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. З того часу й до сьогодні його повернення домагалася дружина Ольга, яка також бореться із раком.

Про повернення чоловіка Ольга Куртмаллаєва повідомила на своїй особистій сторінці в Instagram.

Загалом під час згаданого обміну вдалося повернути 139 українців, які перебували в російській неволі ще з 2022 року, повідомляли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Журналісти Вільного Радіо опублікували інтерв’ю з Ольгою Куртмаллаєвою, дружиною Руслана, у 2024 році. Навесні 2021 року їй діагностували лімфому Ходжкіна другої стадії (злоякісне захворювання лімфатичної системи).

Коли чоловік Руслан потрапив до неволі, Ольга зайняла активну громадську позицію, аби привернути увагу до долі полонених та повернути його. Вона організовувала акції, працювала з держорганами та очолювала громадську організацію родин полонених. Через пережитий стрес, згадувала вона в інтерв’ю Вільному Радіо, її хвороба перейшла до четвертої стадії. Попри це, вона не відмовилась від боротьби за полонених.

Наприкінці 2025 року Ольга заявила у свіжому інтерв’ю, що досі бореться з хворобою.

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший із 2 жовтня обмін полоненими: на підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників. Процедуру провели по завершенню чергового раунду перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.